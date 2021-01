Un brevet de Samsung révèle comment la société envisage de fabriquer des caméras sous écran

Un brevet récemment déposé à l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) par Samsung révèle comment la société envisage de faire fonctionner la technologie de la caméra sous-écran. Et sans surprise, ce n’est pas si différent de l’implémentation actuelle que nous avons vue d’Oppo et de ZTE. Nous avons même eu la chance de tester le ZTE Axon 20 5G.

Le document parle d’un « périphérique d’affichage » avec deux panneaux d’affichage séparés mais toujours connectés. La meilleure partie de l’écran utilise une matrice standard tandis qu’un panneau plus petit peut être positionné près du cadre supérieur ou près de l’angle supérieur gauche ou droit. Le panneau plus petit a une transmission lumineuse nettement plus élevée et abrite non seulement une caméra, mais également un blaster infrarouge et un flash en dessous. De plus, le panneau a une résolution inférieure pour aider davantage la transmission de la lumière.

C’est presque exactement ce que Visionox a fait avec l’écran du ZTE Axon 20 5G. La petite « découpe » en haut a une résolution visiblement plus faible et laisse passer plus de lumière.

Cependant, nous nous attendons à ce que Samsung ait peaufiné la technologie considérablement avant sa sortie, surtout s’il prévoit de la mettre en œuvre sur un appareil haut de gamme. Certaines rumeurs suggèrent que le prochain Galaxy Z Fold3 sera le premier téléphone Samsung à lancer la technologie, mais nous sommes encore loin d’une telle sortie et nous n’avons pas non plus de preuves tangibles.

