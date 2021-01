Un brevet Apple montre que les MacBooks pourraient charger sans fil iPhone, AirPods et autres appareils à l’avenir

Le géant Apple basé à Cupertino a déposé deux nouveaux brevets décrivant la charge sans fil bidirectionnelle sur ses appareils tels que le MacBook et l’iPad. Le brevet, accordé à Apple le mardi 5 janvier, comprend des dessins montrant un MacBook chargeant sans fil divers appareils, notamment un iPhone, un iPad et une Apple Watch. De plus, il y a des dessins montrant l’iPad et l’iPhone chargeant divers gadgets sans fil. Selon le dépôt de brevet, le couvercle, le repose-mains ou le trackpad d’un MacBook pourraient être utilisés pour charger un appareil iOS compatible avec le chargement sans fil.

Les brevets, repérés pour la première fois par Patently Apple, prétendent résoudre le problème où les utilisateurs se retrouvent sans suffisamment de prises, de blocs d’alimentation ou de toute électricité pour charger leurs gadgets. Il indique que malgré des connecteurs et des câbles normalisés, chaque appareil peut nécessiter une alimentation séparée ou dédiée pour se recharger. Dans certains cas, l’utilisation, le stockage et le transport de blocs d’alimentation séparés pour chaque appareil peuvent être fastidieux. D’autres fois où cette technologie pourrait être utile, si l’on est loin d’un chargeur et que son Apple Watch ou ses AirPod meurent, il serait utile qu’un utilisateur puisse les recharger avec son iPhone. De même, pouvoir recharger votre téléphone avec votre ordinateur portable serait utile. Plus encore, cette technologie aura plus de sens si Apple va de l’avant avec un iPhone sans port.

Actuellement, les MacBook et iPad sont en aluminium, ce qui ne permet pas de charger sans fil, ce qui signifie qu’Apple devra peut-être reconcevoir ses appareils pour renoncer à cette limitation. Un Apple MacBook ou iPad rempli de bobines de chargement sans fil capables de charger plusieurs appareils à la fois nous rappelle la station de chargement AirPower malheureuse d’Apple que la société n’a jamais pu perfectionner pour se lancer commercialement. Cependant, la technologie de l’entreprise a évolué assez loin depuis lors et elle contrôle désormais les processeurs de tous ses appareils.

On ne sait pas si nous verrons réellement un MacBook agir comme un chargeur sans fil pour tous les appareils Apple, car un brevet ne signifie pas nécessairement que l’entreprise apportera la technologie sur les marchés commerciaux.

Le mois dernier, un autre brevet Apple a laissé entendre que le géant basé à Cupertino pourrait repenser le clavier de ses ordinateurs portables MacBook. Le brevet repéré le mois dernier laissait entendre qu’Apple travaillait peut-être sur une technologie qui remplacera la zone du clavier par un écran tactile, où un clavier physique peut être attaché magnétiquement. Le panneau, selon le brevet précédent, a également agi comme un chargeur sans fil.