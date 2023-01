Un Brésilien vivant à Kelowna craint pour l’avenir de son pays d’origine au milieu des manifestations

Les troubles politiques, les manifestations et des centaines d’arrestations au Brésil ont amené un Brésilien vivant à Kelowna à s’exprimer.

Il a demandé à garder l’anonymat par crainte de persécution politique et a demandé à être appelé Pedro.

“Actuellement, il y a un moment d’incertitude”, a déclaré Pedro.

La tension de l’élection présidentielle brésilienne du 30 octobre s’était transformée en manifestations à grande échelle dans tout le pays, aboutissant récemment à une insurrection destructrice le 8 janvier, quelques jours après que le candidat de gauche Luiz Inácio Lula da Silva a été assermenté au pouvoir le janvier . 1.

Les partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro sont descendus dans la rue et ont pris d’assaut le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel. Des milliers de manifestants ont contourné les barricades de sécurité, grimpé sur les toits, brisé les fenêtres et envahi les trois bâtiments, qui étaient censés être en grande partie vacants et assis sur la vaste place des Trois Pouvoirs de Brasilia.

Plus de 400 manifestants ont été arrêtés.

Pedro a déclaré que Lula da Silva n’était pas populaire auprès des Brésiliens et que sa victoire a choqué le pays.

Il a également expliqué que les gens sont punis pour avoir dénoncé le nouveau gouvernement.

« La police brésilienne emprisonne tous les manifestants », a déclaré Pedro.

“C’est une situation compliquée car les manifestants étaient mécontents que l’actuel président ait été acquitté de crimes de manière très suspecte par la Cour suprême.”

Lula da Silva faisait face à des accusations de corruption et de blanchiment d’argent et a passé 580 jours en prison avant d’être acquitté de toutes les charges en 2021. Il s’est ensuite présenté à l’élection présidentielle de 2022 et a choqué la nation avec une victoire sur Bolsonaro, selon Pedro.

Le passé suspect de Lula da Silva et ses opinions politiques sur le crime et le châtiment inquiètent Pedro et ses concitoyens.

“Ma plus grande préoccupation est liée aux graves conséquences qui se produisent après que la Cour suprême a clos la procédure de corruption qui a accusé Lula da Silva, car il semble qu’il n’y ait aucun engagement d’honnêteté au sein de la Cour suprême du Brésil”, a déclaré Pedro.

Il a dit qu’il y a un mécontentement parmi la population au Brésil qui veut un gouvernement sans corruption. Pedro a déclaré que le peuple brésilien est descendu dans la rue parce qu’il en a assez de demander des réformes et qu’il est fatigué de la corruption au sein du gouvernement.

