Un Brésilien se retrouve à l’hôpital après s’être fait refaire le nez

Internet est un excellent endroit pour apprendre et essayer de nouvelles choses, mais il y a une limite. Un homme au Brésil l’a appris à ses dépens et a atterri à l’hôpital après avoir tenté de se faire opérer du nez. L’homme qui reste non identifié a été transporté d’urgence dans un hôpital de Sao Paulo au Brésil après avoir échoué dans une tentative d’effectuer un travail de nez en utilisant des méthodes de bricolage qu’il a vues dans une vidéo YouTube. Il aurait utilisé de l’alcool à 70% pour nettoyer les coupures, ne portait pas de gants et n’a même pas nettoyé le sang par la suite pour éviter d’ouvrir les points de suture, a rapporté G1.

Après avoir été gardé en observation pendant quelques heures, l’homme a ensuite été relâché.

Les vidéos de «rhinoplastie à domicile», qui incluent également des images d’une intervention chirurgicale réelle, sont devenues très populaires sur Internet ces derniers temps. Les médecins ont mis en garde contre toute tentative d’effectuer une intervention chirurgicale aussi compliquée, affirmant que c’est comme si la personne avait l’air pire et pourrait entraîner de graves complications pour la santé. Certains des risques associés à la «rhinoplastie à domicile» comprennent la nécrose, les infections, l’obstruction nasale et le choc anaphylactique.

“Il y a un risque de nécrose, un risque d’infection pour l’avoir fait sans asepsie et pour avoir utilisé du matériel non stérile, et un risque d’obstruction nasale très importante. Les incisions pratiquées lors d’une rhinoplastie doivent être très précises, à des endroits bien définis pour éviter ce risque », a déclaré Rodrigo Lacerda, chirurgien plasticien spécialisé en rhinoplastie et membre de la Société brésilienne de chirurgie plastique.

Il a ajouté que la réalisation de procédures de rhinoplastie à domicile ne ferait qu’aggraver l’apparence, car il n’est pas possible de se passer de connaître l’anatomie nasale, qui est très complexe.

Lors d’un incident similaire en 2016, un homme britannique s’est pratiqué une chirurgie abdominale pour enlever huit millimètres de points de suture laissés par des chirurgiens à l’intérieur de son corps après une opération il y a près de 2 décennies. Alors qu’il essayait initialement d’obtenir des rendez-vous avec un chirurgien, il a décidé de prendre les choses en main après que le rendez-vous ait été annulé à deux reprises, a rapporté la BBC. Heureusement, la tentative a réussi et il a pu retirer les points de suture sans trop de complications.

