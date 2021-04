Avec la récente augmentation du nombre de cas de coronavirus à travers le monde, de nombreux pays imposent des verrouillages partiels et des couvre-feux pour minimiser la propagation de ce virus. Comme de nombreux pays, le Brésil prend également de telles mesures et a fermé ses plages publiques dans le cadre de ses protocoles pour éviter les rassemblements publics. Cette décision des autorités brésiliennes n’a pas été bien accueillie par un Brésilien qui a décidé d’enregistrer sa plainte avec une farce unique.

Les plages publiques du Brésil étant restées fermées à partir du 15 mars, un homme a placé le mannequin d’une femme pour blaguer les autorités de l’État brésilien de São Paulo. Après avoir repéré le mannequin lors de leurs patrouilles sur la plage, les gardes civils municipaux l’ont approché en supposant qu’il s’agissait d’une vraie femme. Cependant, ils ont été déconcertés après avoir réalisé que c’était une farce et ont continué la patrouille. L’ensemble de l’incident a été filmé et partagé en ligne par le même qui a placé le mannequin sur la plage.

Peu de temps après que la vidéo soit devenue virale sur Internet, l’homme a été identifié et retrouvé par les autorités. Selon un rapport dans G1 Globo, l’homme s’identifie comme Maurício Vieira Izumi, a été retrouvé à l’aide de caméras de surveillance et a été condamné à une amende et pourrait même encourir une peine de prison.

Regardez la vidéo ici:

Peu impressionnée par les actions de l’homme, Praia Grande City a publié un communiqué affirmant que ce type d’attitude ne fait qu’entraver le travail effectué par les autorités. Le communiqué a demandé aux gens de suivre les lignes directrices et les protocoles pour lutter contre la nouvelle vague de pandémie de coronavirus.

Le Brésil a été l’un des pays les plus touchés par le coronavirus et a signalé plus de 13,5 millions de cas depuis l’épidémie du coronavirus l’année dernière. Le pays a signalé plus de 37 mille nouveaux cas de virus le 11 avril. Avec 1800 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, le nombre total de décès par coronavirus a franchi 3,53 lakhs dans le pays.

