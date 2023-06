Un Brésilien est condamné à 27 ans de prison pour avoir tué son ex-petite amie en Australie

RIO DE JANEIRO (AP) – Un tribunal fédéral a condamné jeudi l’ingénieur brésilien Mário Marcelo Santoro à 27 ans de prison, après avoir avoué le meurtre en 2018 de l’ancienne petite amie Cecília Haddad en Australie.

Santoro, aujourd’hui dans la quarantaine, a été reconnu coupable d’homicide aggravé, d’asphyxie, de féminicide et de recel de cadavre.

Le jury de sept personnes de Rio de Janeiro – composé de six femmes et d’un homme – a rendu sa décision jeudi matin. L’avocat de Santoro a déclaré qu’il ferait appel.

En avril 2018, le corps de Haddad, alors âgée de 38 ans, a été retrouvé dans la rivière Lane Cove à Sydney, en Australie, à quelques kilomètres de son appartement. À ce moment-là, Santoro avait déjà quitté le pays et s’était envolé pour le Brésil.

Sur la base de milliers de messages examinés par les forces de l’ordre australiennes et de témoignages d’amis et de membres de la famille, Haddad avait rompu avec Santoro, mais il a refusé d’accepter sa décision.

Environ 10 jours avant sa mort, Haddad avait donné un ultimatum à Santoro, lui demandant de quitter l’appartement, sinon elle appellerait la police, a déclaré le détective australien John Edwards, selon le journal O Globo et d’autres médias qui ont assisté au procès. À un moment donné, Haddad avait quitté sa maison pour rester avec des amis.

Le suivi par téléphone portable a placé Santoro à l’appartement de Haddad et près de la rivière où son corps a été retrouvé plus tard, a rapporté O Globo. Du sable et de la végétation de cette même zone ont également été trouvés dans la voiture de la victime, que Santoro a été vue conduire sur des images capturées par des caméras de sécurité.

Dans le témoignage qu’il a livré mercredi, Santoro a reconnu s’être rendu chez Haddad pour récupérer son passeport afin de prendre son vol de retour vers le Brésil. Il a dit qu’ils se sont disputés et qu’il « l’a attrapée par le cou » et « serra très fort » avant « qu’elle ne tombe mollement » dans ses bras. Santoro, qui par ailleurs semblait assez détendu lors des témoignages longs et détaillés du procès, a pleuré en avouant le meurtre de Haddad.

« L’accusé n’a avoué que dans la salle des jurés, après que de nombreux éléments de preuve aient été produits contre lui », a déclaré le juge fédéral Ian Legay Vermelho. « En d’autres termes, il n’a pas avoué devant la police australienne à son arrivée au Brésil. Il n’a pas avoué devant les enquêteurs brésiliens, ni devant les étapes judiciaires qu’il avait traversées jusqu’à ce jour.

Avant la décision, la mère de Haddad, vêtue d’un t-shirt blanc avec une photo de sa fille, a déclaré aux journalistes que Santoro n’était « pas un être humain mais un monstre » et qu’il avait sa place en prison.

Diane Jeantet, Associated Press