Le pape François a publié jeudi la quatrième encyclique de son pontificat de onze ans.

Une statue du Sacré-Cœur de Jésus en Alsace, France. © Ralph Hammann – Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Le 141 pages28 000 mots Dilexit nos (« Il nous aimait ») fait suite à celui de 2013 Lumen fidèle (co-écrit avec Benoît XVI), 2015 Laudato si’et les années 2020 Fratelli tutti.

Le nouvelle encycliquec’est incipitou phrase d’ouverture, est tirée de Romains 8:37dans lequel saint Paul dit que les chrétiens peuvent surmonter toute adversité « grâce à celui qui nous a aimés ».

Quelle est la genèse de la nouvelle encyclique dédiée à « l’amour humain et divin du Cœur de Jésus-Christ » ? Et qu’est-ce que ça dit ?

Voici un bref guide pour les lecteurs occupés.

Quel est le contexte ?

Le pape François a révélé en juin, mois traditionnellement dédié au Sacré-Cœur, qu’il envisageait d’écrire un document sur la dévotion qui a balayé le monde catholique après la religieuse française. Marguerite-Marie Alacoque ont rapporté des visions de Jésus entre le 27 décembre 1673 et juin 1675.

Alacoque, qui vivait au couvent de la Visitation à Paray-le-Monial, dans l’est de la France, a déclaré avoir entendu le Christ lui dire qu’il voulait qu’elle répande la « charité brûlante » de son cœur jusqu’aux extrémités de la Terre.

Lors de l’audience générale du 5 juin, le pape a souligné que le 350e anniversaire de la première vision d’Alacoque tombait en décembre 2023.

« Cette occasion a marqué le début d’une période de célébrations qui se terminera le 27 juin de l’année prochaine », a-t-il déclaré. dit. « C’est pourquoi j’ai le plaisir de préparer un document qui rassemble les précieuses réflexions des textes magistraux antérieurs et une longue histoire qui remonte aux Saintes Écritures, afin de re-proposer aujourd’hui, à toute l’Église, cette dévotion empreinte de beauté spirituelle.

« Je crois qu’il nous fera un grand bien de méditer sur divers aspects de l’amour du Seigneur, qui peuvent éclairer le chemin du renouveau ecclésial et dire quelque chose de significatif à un monde qui semble avoir perdu le cœur. »

« Je vous demande de m’accompagner par la prière, pendant ce temps de préparation, avec l’intention de rendre public ce document en septembre prochain. »

Le Vatican n’a donné aucune raison pour que le texte ne soit pas concrétisé en septembre, mais le pape programme de voyage chargé ce mois pourrait expliquer le retard.

Le 21 octobre, le service de presse du Saint-Siège annoncé que le document – ​​présenté pour la première fois comme une encyclique – serait publié le 24 octobre. conférence de presse avec deux intervenants : le théologien italien Mgr Bruno Forte et Sr Antonella Fraccaro, responsable du Disciples de l’Évangileun institut italien de vie consacrée inspiré par la spiritualité de Saint Charles de Foucauld.

Dans son annonce de juin, le pape a décrit la structure de base du document, en commençant par des références au cœur du Christ dans la Bible, en passant en revue les déclarations papales passées sur le Sacré-Cœur et en « reproposant » la dévotion à l’humanité du 21e siècle.

À quels « textes magistraux antérieurs » le pape François faisait-il référence ? Il y en a plusieurs touchant au Sacré-Cœur :

Léon XIII, 1899 encyclique Annuel sacré.

Pie XI, 1928 encyclique Miserentissimus Rédempteur et 1932 encyclique Caritate Christi obligatoire.

Pie XII, 1956 encyclique Haurietis aquatiques.

Jean-Paul II, 1999 lettre à l’occasion du 100e anniversaire de Annuel sacré.

Benoît XVI 2006 lettre marquant le 50e anniversaire de Haurietis aquatiques.

La première note de bas de page de Dilexit nos reconnaît une autre source d’inspiration : le jésuite argentin Le P. Diego Farésdécédé en 2022 à l’âge de 66 ans. Le pape François affirme que les écrits inédits de Fares ont suscité « de nombreuses réflexions » dans le chapitre d’ouverture de l’encyclique, sur « l’importance du cœur ».

Dans Dilexit nosle pape François semble ajouter une coda christologique à ses encycliques sociales Laudato si’ et Fratelli tuttique certains ont critiqué pour ce qu’ils percevaient comme un manque de concentration sur le Christ.

« Le présent document peut nous aider à voir que l’enseignement des encycliques sociales Laudato si’ et Fratelli tutti n’est pas étranger à notre rencontre avec l’amour de Jésus-Christ », écrit le pape.

« Car c’est en buvant ce même amour que nous devenons capables de tisser des liens de fraternité, de reconnaître la dignité de chaque être humain et de travailler ensemble pour prendre soin de notre maison commune. »

Un nuage de mots montrant la prévalence des termes dans l’encyclique du pape François « Dilexit nos. » Créé sur freewordcloudgenerator.com.

Qu’est-ce que ça dit ?

L’encyclique est divisée en cinq chapitres.

1) L’importance du cœur : Ce chapitre réfléchit à ce que nous entendons lorsque nous parlons du « cœur », en référence à la civilisation grecque antique et à la Bible. Le pape affirme qu’à une époque de bouleversements sociaux, « nous devons recommencer à parler du cœur ».

Il écrit : « À l’ère de l’intelligence artificielle, nous ne pouvons pas oublier que la poésie et l’amour sont nécessaires pour sauver notre humanité. »

2) Actions et paroles d’amour : Dans le court deuxième chapitre, François réfléchit sur les « actions concrètes » et les paroles du Christ qui ont révélé la profondeur de son amour pour les êtres humains.

3) C’est ce cœur qui a tant aimé : Le pape considère ensuite en quoi consiste la dévotion au cœur du Christ. Il ne s’agit pas, souligne-t-il, « de la vénération d’un seul organe en dehors de la Personne de Jésus ». Au lieu de cela, « ce que nous contemplons et adorons, c’est Jésus-Christ tout entier ».

Il exhorte les catholiques à ne pas s’accrocher à des images particulières du cœur du Christ, dont certaines peuvent « nous paraître insipides et peu propices à l’affection ou à la prière », mais à leur permettre de nous conduire à une rencontre avec Jésus.

Le pape plaide en faveur de la pertinence durable de la dévotion au Sacré-Cœur.

« L’image expressive et symbolique du cœur du Christ n’est pas le seul moyen que nous accorde le Saint-Esprit pour rencontrer l’amour du Christ, mais elle est… particulièrement privilégiée », écrit-il.

Mais la dévotion doit être continuellement entretenue, dit-il, à travers des pratiques telles que recevoir la communion le premier vendredi de chaque mois et passer une heure en adoration eucharistique chaque jeudi.

François suggère que, tout comme la dévotion au Sacré-Cœur jansénisme au XVIIe siècle, elle répond aujourd’hui à « une puissante vague de sécularisation qui cherche à construire un monde libre de Dieu ».

« Je dois avertir qu’au sein de l’Église aussi, un dualisme janséniste funeste a réapparu sous de nouvelles formes », écrit-il. « Cela a pris une force renouvelée au cours des dernières décennies, mais il s’agit d’une recrudescence de ce gnosticisme qui s’est avéré une si grande menace spirituelle dans les premiers siècles du christianisme parce qu’il refusait de reconnaître la réalité du « salut de la chair ». C’est pourquoi je tourne mon regard vers le cœur du Christ et je nous invite tous à lui renouveler notre dévotion.

4) Un amour qui se donne en boisson : Le quatrième chapitre examine les racines historiques profondes de la dévotion au cœur du Christ, à commencer par la Bible hébraïque, le Nouveau Testament et les premiers Pères de l’Église.

Le pape retrace la diffusion de cette dévotion au Moyen Âge, en soulignant les expériences mystiques de femmes telles que Julien de Norwich. Il consacre une section à la « contribution importante » du saint écrivain du XVIe siècle. François de Sales.

Il arrive ensuite aux révélations reçues par sainte Marguerite-Marie Alacoque, et défendues par son confesseur jésuite. Saint-Claude La Colombière. De là, il rejoint les saints français influents du XIXe siècle Charles de Foucauld et Thérèse de Lisieux.

Le premier pape jésuite souligne le rôle singulier joué par la Compagnie de Jésus dans la diffusion de la dévotion au Sacré-Cœur.

La longue histoire de la dévotion, et son rôle central dans la vie de tant de saints, montre qu’il ne s’agit pas « d’une admirable relique du passé, d’une belle spiritualité adaptée à d’autres époques », dit-il.

5) Amour pour amour : Dans le cinquième chapitre, François considère la réponse humaine à la rencontre avec le cœur aimant du Christ. Il réfléchit à la manière dont les chrétiens, au fil des siècles, ont été poussés à répondre aux besoins et aux souffrances des autres.

Il considère ici le sens de la réparation au Sacré-Cœur, un trait notable de la dévotion associée à sainte Marguerite-Marie Alacoque. La sainte a révélé que Jésus lui avait dit de « réparer l’ingratitude des hommes ».

Le pape souligne la « signification sociale » de la réparation, soulignant la nécessité d’un « véritable esprit de réparation », qui va au-delà de la simple réalisation d’« un ensemble d’œuvres extérieures ».

Il termine le chapitre en réfléchissant sur la dimension missionnaire de la dévotion au cœur du Christ.

Le pape François propose ensuite une brève conclusion dans laquelle il plaide en faveur de la pertinence continue de cette dévotion.

Il écrit : « L’amour du Christ peut donner un cœur à notre monde et raviver l’amour partout où nous pensons que la capacité d’aimer a été définitivement perdue. »

Il dit que l’Église elle-même a besoin de cet amour, « de peur que l’amour du Christ ne soit remplacé par des structures et des préoccupations dépassées, un attachement excessif à nos propres idées et opinions, et un fanatisme sous toutes ses formes ».

Qu’en est-il des plus de 200 notes de bas de page ? Aux côtés des références attendues aux œuvres des papes et des saints, un éventail éclectique d’écrivains est cité, parmi lesquels les favoris du pape. Dante Alighieri et Fiodor Dostoïevskiet le philosophe allemand controversé Martin Heidegger.

