Un brave soldat ukrainien qui a survécu à l’explosion d’une grenade jure de continuer à combattre les envahisseurs russes

UN SOLDAT qui a survécu à l’explosion d’une grenade alors qu’il prenait d’assaut une tranchée russe en Ukraine a déclaré que la bataille sanglante où il a été blessé était « pour toutes nos libertés ».

Le brave combattant Stanislav – connu sous le nom de Stas – avait chargé à travers les tranchées en tirant avec son fusil lors d’un terrifiant assaut de style Première Guerre mondiale près de la ville de Bakhmut.

8 Stanislav – connu sous le nom de Stas – a été blessé à la main lorsqu’une grenade a explosé à Bakhmut Crédit : Peter Jordan

8 Des images de Bodycam montrent le moment où un Russe a lancé une grenade depuis un bunker Crédit : Sergent Stanislav

8 Malgré une blessure par un éclat d’obus, Stas a riposté vers les Russes Crédit : Sergent Stanislav

Une caméra de casque a capturé le moment où il a été éjecté de ses pieds lors du combat rapproché de mercredi.

Un soldat russe acculé avait lancé une grenade depuis un bunker alors que le sergent Stas, 22 ans, et son camarade attaquaient.

Des éclats d’obus ont déchiré la main de Stas sur la gâchette et il a crié de douleur et a roulé en arrière avant de se retourner et de riposter alors que le sang jaillissait de ses doigts mutilés.

Toujours vêtu de son pantalon taché de sang, Stas a déclaré au Sun dimanche: «Les gens en Europe doivent savoir que cette guerre est très proche.

« La guerre est ici en Ukraine et pas dans votre pays, pas en Europe, parce que nous nous tenons ici et combattons ici. »

Quelques secondes après que Stas ait été blessé, son camarade a manqué de munitions.

Stas lui a lancé son fusil d’assaut chargé et le soldat a chargé le bunker en tirant.

Stas s’est précipité sur un terrain découvert et dans une deuxième tranchée à travers la fumée alors que l’artillerie et les coups de feu tonnaient tout autour.

De sa main valide, il saisit un garrot de son gilet pare-balles et l’ouvrit en s’approchant d’un médecin.

C’était la troisième fois qu’il était blessé depuis qu’il avait été déployé dans la bataille du « hachoir à viande » de Bakhmut.

8 Stas a couru à travers la tranchée avec sa main coulant de sang Crédit : Sergent Stanislav

8 Un médecin de l’armée a couru vers un Stas blessé pour apporter de l’aide Crédit : Sergent Stanislav

8 Il a pu panser la main saignante de Stas avec du ruban adhésif Crédit : Sergent Stanislav

« Bataille de hachoir à viande »

L’assaut de la terre brûlée de Moscou est la bataille la plus longue et la plus sanglante en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Des dizaines de milliers de soldats sont morts et presque tous les bâtiments sont en ruines après des mois de bombardements d’artillerie incessants.

Stas a déclaré : « Nous devons continuer à nous battre à Bakhmut, même si elle est totalement détruite, car si ce n’est pas là, alors où ?

« Si nous ne nous battons pas là-bas, il y aura simplement plus d’endroits détruits comme Bakhmut.

« La Russie ne s’est jamais arrêtée sur un territoire où elle avait une chance de continuer à avancer. »

Stas a fui sa ville natale d’Henichesk lorsque les Russes l’ont capturée le premier jour de l’invasion de l’année dernière.

Il a traversé 14 points de contrôle russes avec ses papiers militaires fourrés dans sa chaussure pour atteindre Zaporizhzhia, tenue par l’Ukraine.

Il a dit: « Je savais que je devais partir ou j’aurais été arrêté plus tard dans les balayages. »

8 Stas se bat depuis l’invasion de la Russie et a été blessé trois fois Crédit : Peter Jordan

Il a rejoint le désormais légendaire 24e bataillon Aidar et s’est déployé à Bakhmut l’été dernier – alors que des mercenaires du groupe russe Wagner arrivaient pour renforcer les forces de Poutine.

Il a reçu une balle dans le dos le 24 août en repoussant un assaut de tranchées et s’est souvenu : « J’avais l’impression d’avoir été frappé par un marteau. »

Puis, le 10 mars de cette année, il a été touché par des éclats de mortier lors de batailles de rue à rue contre des marines russes.

Il a déclaré : « Je me bats à Bakhmut depuis les derniers mois de l’été.

« Je l’ai vue comme une ville fleurie, avec l’électricité, internet, des magasins ouverts, tout.

« Maintenant, je vois un endroit qui est complètement détruit. » Mais il insiste sur le fait que la bataille en vaut « totalement la peine ».

Le dernier assaut de tranchées faisait partie d’une contre-attaque ukrainienne éclair sur le flanc sud de Bakhmut.

Le commandant des forces terrestres de Kiev, le général Oleksandr Syrskyi, a déclaré qu’il avait « bloqué toute l’armée russe » et que les avancées soudaines de plus d’un mile avaient laissé Moscou se demander s’il s’agissait de l’offensive de printemps tant attendue de l’Ukraine.

Il a ajouté : « Les Russes ne savent pas où se trouve l’offensive, où se trouve notre offensive générale, ou ce qui se passe près de Bakhmut. »

Pourtant, le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a affirmé hier avoir finalement capturé la ville après avoir prétendument poussé les défenseurs ukrainiens de leurs dernières prises dans la banlieue.

Kiev a contesté ses affirmations mais a déclaré que la situation était « critique » alors que de violents combats faisaient rage.

« La situation est critique »

Prigozhin fait régulièrement de fausses déclarations et a raté une série de délais auto-imposés pour capturer la ville pour ses payeurs du Kremlin.

Il est apparu dans une vidéo samedi vêtu d’un treillis et a déclaré: « Aujourd’hui, à midi, Bakhmut a été complètement pris.

« Nous avons complètement pris toute la ville, de maison en maison. »

Mais un porte-parole militaire ukrainien a insisté : « Ce n’est pas vrai. Nos unités combattent à Bakhmut.

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré : « De violents combats à Bakhmut. La situation est critique.

« A partir de maintenant, nos défenseurs contrôlent certaines installations industrielles et d’infrastructure dans la région et le secteur privé. »

Prigozhin admet que ses troupes risquent d’être piégées et encerclées si l’Ukraine poursuit ses avancées fulgurantes dans la campagne au nord et au sud.

Il a fait rage contre les forces régulières russes pour avoir « p ** sing away » un terrain durement gagné et a déclaré: « Nos flancs s’effondrent. »

Le ministère de la Défense britannique a déclaré que les troupes russes avaient fui en « mauvais ordre » alors que des chars et des véhicules blindés de la 3e brigade d’assaut lançaient une attaque surprise le 9 mai. .

La Grande-Bretagne a déclaré que Moscou désespérée avait précipité ses rares réserves à Bakhmut pour tenter d’endiguer un effondrement.

Le ministère de la Défense a déclaré : « La Russie a très probablement déployé jusqu’à plusieurs bataillons pour renforcer le secteur de Bakhmut. Cela fait suite aux gains tactiques ukrainiens.

« La Russie conservant probablement relativement peu d’unités de combat non engagées en Ukraine, le redéploiement représente un engagement notable de la part du commandement russe. »

Le général Syrskyi a déclaré que les armes à feu de Wagner, qui comprennent des condamnés recrutés dans les prisons, étaient « montées à Bakhmut comme des rats dans une souricière ».

8 Stas dit qu’il a l’impression d’être pris en charge par un ange gardien Crédit : Peter Jordan

Pendant ce temps, Stas a déclaré qu’il avait hâte de voir sa petite amie Veronica.

Mais il a insisté : « Dès que je serai en forme, je veux retourner au front. C’est mon travail, je veux retourner travailler.

« Bien sûr que j’ai peur, tout le monde l’est. Mais la peur nous rend meilleurs, nous rend plus affûtés que nos ennemis et nous aide à rester en vie.

Il a dit que des moments comme lorsqu’il a été blessé « arrivent tous les jours », ajoutant : « C’est juste qu’ils ne sont pas tous sur vidéo. »

Et il a insisté : « Je ne suis pas un héros. Je n’ai rien fait d’héroïque. Si je meurs, je serai un héros.

Mais pour l’instant, il croit qu’un ange gardien veille sur lui.

Il a déclaré: « Je me sens très chanceux. Je crois qu’il y a quelque chose là-haut.

« Je crois aux anges et je crois en mes compétences et mon expérience.

« Ensemble, ils m’ont maintenu en vie. »