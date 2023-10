Un brasseur de l’île de Vancouver remonte le temps pour fabriquer de la bière avec une récolte historique

Un brasseur artisanal de North Saanich, en Colombie-Britannique, brasse de la bière à partir de houblon cultivé dans les années 1870.

Daniel van Netten, le propriétaire de Howl Brewing, a déclaré qu’il avait fabriqué quelques lots de bière en utilisant des cônes vert vif fraîchement cueillis, qui sont beaucoup plus gros que les variétés commerciales utilisées aujourd’hui.

Le brasseur artisanal de North Saanich a obtenu le houblon historique du propriétaire de Hop Farm, une propriété de Saanich imprégnée de l’histoire brassicole de la Colombie-Britannique qui remonte à la fin du 19e siècle.

« Un de mes amis et un habitué ici m’a apporté ces énormes houblons, qu’il dit avoir reçus du propriétaire de la Hop Farm, qui lui donne également des cours d’équitation », a-t-il déclaré.

Le houblon « historique » cultivé par Lavonne Parker (à droite) est beaucoup plus gros que le houblon ordinaire que Daniel van Netten utilise lors du brassage de la bière à Howls Brewing. (Rohit Joseph)

Jusqu’à présent, il a brassé deux bières classiques, une bière blonde anglaise et une bière brune, en utilisant le houblon. Van Netten suppose qu’il s’agit de variétés de houblon Fuggle et Golding, réputées pour donner de l’amertume et un arôme terreux aux bières britanniques.

À eux seuls, les gros houblons sentent le pain à l’ail, mais une fois brassés, van Netten dit qu’ils donnent à la bière un goût légèrement « citronné » avec un arôme plus « de pin ».

Le houblon est utilisé dans le brassage depuis des siècles pour donner à la bière son amertume, ainsi que ses arômes et saveurs distinctifs qui diffèrent selon la variété. Ils agissent également comme conservateur.

« Cela ouvre certainement une fenêtre sur le passé et donne aux gens une idée du goût de la bière il y a quelques centaines d’années », a-t-il déclaré.

Lavonne Parker montre une photo de William Towner, le premier producteur de houblon et propriétaire de la propriété, debout à côté de ses nièces. (Rohit Joseph/CBC)

Fasciné par leur saveur et leur héritage, le propriétaire de Howl Brewing souhaitait obtenir davantage de ces houblons. Il a donc décidé de contacter elle-même la propriétaire de la ferme de houblon, Lavonne Parker.

L’entraîneur de chevaux et coach d’équitation Parker a acheté la propriété en 2006 et l’utilise pour l’équitation et l’entraînement ainsi qu’un peu de culture de houblon non commerciale. Elle a déclaré que la ferme appartenait à William Towner, connu comme un pionnier de la culture du houblon en Colombie-Britannique.

Towner était originaire du Kent en Angleterre – une importante région productrice de houblon – et est arrivé en Colombie-Britannique dans les années 1860 en apportant avec lui des plants de houblon, a déclaré Parker.

« Il les a plantés sur cette propriété, où ils ont prospéré dans un sol fertile », a-t-elle ajouté.

Daniel van Netten a brassé une bière blonde anglaise classique et une bière brune en utilisant le gros houblon qui était autrefois cultivé par William Towner au 19ème siècle. (Rohit Joseph/CBC)

Selon Archives de la ville de VictoriaTowner était l’un des principaux fournisseurs de houblon des brasseries de l’île de Vancouver, notamment de la première brasserie commerciale de Victoria fondée en 1858, la Victoria Brewery.

À cette époque, les brasseurs locaux devaient importer du houblon des États-Unis puisqu’aucune culture locale n’était disponible.

Les coûts d’importation élevés ont finalement conduit les brasseurs locaux à offrir des prix aux agriculteurs souhaitant cultiver du houblon. Towner fut l’un des nombreux à relever le défi et, à la fin des années 1870, après avoir cultivé plusieurs acres sur la péninsule de Saanich, il était devenu l’unique fournisseur de houblon de Victory Brewery.

Cependant, la culture commerciale du houblon, autrefois florissante sur l’île de Vancouver, n’a pas pu résister à l’infestation massive de poux du houblon dans les années 1890, qui a fini par éliminé l’industrieselon le Musée et archives de Chilliwack.

Aujourd’hui, van Netten s’approvisionne en houblon auprès de petits producteurs locaux et d’agriculteurs commerciaux du Lower Mainland.

« C’est bien que la communauté ici aime aider et que plusieurs personnes viennent ici et apportent le houblon qu’elles ont cultivé de temps en temps », a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, il a trouvé un autre membre de la communauté pour l’aider à s’approvisionner en houblon.

Parker dit qu’elle multiplie les plants de houblon cultivés par Towner depuis 2006.

« Je réenracine les plantes pour les propager et je cultive du houblon depuis 2006 », a-t-elle déclaré. « Tout cela est à des fins décoratives. »

Tous les points ouest8h39Le houblon historique retrouve une nouvelle vie grâce aux voisins de North Saanich Vidéo en vedetteCe n’est pas souvent qu’on peut dire qu’on a « goûté » l’histoire. Mais récemment, Rohit Joseph a eu la chance de faire exactement cela.

Parker a déclaré que même si son houblon n’est pas destiné à un usage commercial, elle a conclu un partenariat « lucratif » avec van Netten : « Je reçois de la bière gratuite », a-t-elle déclaré.

« Du houblon pour la bière », a fait écho van Netten.

Le propriétaire de Howl Brewery a déclaré qu’il était désormais impatient de fabriquer de la bière avec le houblon Parker’s chaque année.

« J’ai ajouté quatre fois plus de houblon au cours des 10 dernières minutes d’ébullition pour qu’ils soient doux en amertume et riches en arôme », a déclaré van Netten.

Il dit qu’il expérimentera le houblon historique et proposera davantage de boissons à ses clients dans les prochains mois.