Un bras cassé n’est pas le résultat d’une force excessive de la part de la GRC de Salmon Arm, selon un chien de garde de la police

Le chien de garde de la police de la Colombie-Britannique affirme qu’aucune force excessive n’a été utilisée lorsque le bras d’une femme a été cassé alors que la GRC de Salmon Arm la retirait d’une fête à la maison.

Vers 21 h 14 le 13 février 2022, la GRC a répondu à un signalement de troubles dans une résidence du bloc 200 de la 27e rue NE. Selon le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique (IIOBC), les agents ont trouvé plusieurs personnes à la résidence, dont une femme qui aurait été en état d’ébriété et a demandé de partir. La femme a refusé de partir et a ensuite été placée en état d’arrestation. En train d’être menottée, le bras de la femme a été cassé, ce qui a incité une enquête de l’IIOBC.

Dans son rapport sur l’incident, le directeur civil en chef de l’IIOBC, Ronald MacDonald, fait référence aux déclarations de deux témoins civils et de deux témoins de la GRC. L’un des témoins civils, un invité à la fête, s’est souvenu avoir vu trois agents debout près de la femme – désignée dans le rapport comme «personne affectée» ou AP – qui criait et refusait de partir avec un ami. Ils ont vu les trois agents se déplacer pour arrêter AP – deux hommes de chaque côté et une femme directement derrière AP. On a entendu AP crier que les policiers la blessaient, mais le témoin a dit qu’ils n’avaient vu aucun des policiers faire quoi que ce soit qui aurait causé une blessure, alors ils ont pensé « peut-être qu’AP ressentait simplement de l’inconfort d’être menottée derrière son dos. ”

Selon le rapport, la femme officier, décrite comme “l’officier témoin 1” (WO1), a déclaré qu’il était évident qu’AP “n’allait pas se prévaloir d’un retour à la maison avec un ami”, il a été décidé “ça suffit, ” et que AP devait être retiré du parti. WO1 a déclaré que AP a commencé à s’agiter, ce qui la rendait difficile à contrôler, alors WO1 a poussé AP contre un véhicule en stationnement et a commencé à appliquer des menottes. WO1 a déclaré que AP était capable de libérer le bras et de le balancer vers WO1.

“Wo1 a saisi les cheveux à l’arrière de la tête d’AP et a poussé son visage contre la vitre latérale du véhicule tandis que SO (l’officier en cause faisant l’objet de l’enquête) a pris le contrôle du bras droit d’AP”, lit-on dans le rapport. WO1 croyait que le deuxième officier témoin (WO2) était intervenu pour aider AP sur le côté gauche et AP a été menotté.

Alors que WO1 éloignait AP de la scène, elle a reçu un appel radio de WO2, la dirigeant vers l’hôpital car AP “a probablement une blessure à l’épaule”. SO a dit à WO1 qu’il pensait avoir entendu le bras d’AP « claquer » pendant qu’elle luttait contre les officiers, et que, selon WO1, « il semblait bouleversé de penser qu’il avait fait du mal à une petite femme ».

“A l’hôpital, un médecin qui a examiné AP a déclaré qu’il n’y avait pas de blessure au bras, mais SO a demandé au médecin de le réexaminer”, lit-on dans le rapport. “Ce faisant, le médecin s’est rendu compte que le bras était cassé et AP a été admis pour traitement.”

MacDonald a déclaré que rien dans les éléments de preuve recueillis ne l’a amené à conclure que la force utilisée par un officier était inutile ou excessive dans les circonstances. Bien que SO semble avoir causé la blessure, MacDonald a déclaré que rien ne suggérait qu’il ait fait plus que contrôler le bras au degré nécessaire pour que les menottes soient appliquées.

« Le fait que l’humérus d’AP ait été brisé ne montre pas nécessairement, en soi, une force excessive », a rapporté MacDonald. “Ce bureau a vu des exemples fréquents de blessures similaires survenant à des personnes qui résistent activement aux tentatives légales de contrôle des armes.”

En plus de l’absence de preuve d’une force excessive, MacDonald a noté que les preuves montraient que SO montrait un niveau significatif de préoccupation pour AP, car c’était son intervention “qui lui a permis de recevoir les soins médicaux dont elle avait besoin”.

