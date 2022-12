Un braquage de 1,6 milliard de rands attribué à un «psychique» de Floride qui a promis de nettoyer les bijoux des mauvais esprits

Un diamant de 13,15 carats a été brusquement retiré de la vente aux enchères Magnificent Jewels de Christie’s le 6 décembre.

Un agent fédéral américain a allégué que le diamant avait été volé et faisait partie d’un braquage de bijoux de 1,6 milliard de rands.

Les bijoux ont été expédiés à un homme de Floride prétendant être un médium, selon des documents judiciaires.

Un cambriolage de bijoux de 1,6 milliard de rands remonte à un homme qui prétendait être un médium et a convaincu sa victime d’envoyer 17 pierres précieuses et montres, promettant de leur donner un nettoyage spirituel, une plainte pénale déposée par un agent fédéral américain allégué.

Le vol à gros enjeux, signalé pour la première fois par Surveillance de la courcomprenait un diamant rose de 13,15 carats qui allait être mis en vente lors de la vente aux enchères Christie’s Magnificent Jewels le 6 décembre. L’article, facturé au “Bague en diamant rose vif fantaisie,” La maison de vente aux enchères s’attendait à ce qu’il soit vendu jusqu’à 600 millions de rands.

Mais la gemme a été brusquement retirée de la vente aux enchères sans explication, selon Rapaportune publication spécialisée dans la joaillerie.

“Nous pouvons confirmer que nous avons coopéré avec les autorités, mais Christie’s ne commente pas les enquêtes en cours auxquelles nous ne sommes pas partie”, a déclaré un représentant de Christie’s à Insider.

Dans les coulisses, une intrigue digne d’un film de braquage à succès avait déjà eu lieu. Une plainte pénale déposée le 21 novembre alléguait que le vol de bijoux s’était produit entre juin et août 2022, après qu’un employé d’un riche résident de Doha, au Qatar, cherchait un médium pour “des conseils sur les relations et l’amour” il y a environ quatre ans.

L’employé, identifié comme victime 1 dans la plainte, a finalement contacté quelqu’un en ligne vers avril 2019 avec le nom d’utilisateur “1111Giovanni1111”. L’employé pensait que l’individu était un “psychologue et un spécialiste de l’amour”, indique le document judiciaire.

Une enquête menée par le groupe de travail conjoint sur le terrorisme du FBI a ensuite associé le nom d’utilisateur à un homme titulaire d’un permis de conduire de Floride nommé John Lee.

Au cours des années suivantes, la victime a fréquemment payé les services de Lee. La relation de travail s’est intensifiée lorsque, vers juin 2022, Lee a ordonné à l’employé de lui envoyer des bijoux personnels à son adresse en Floride “pour être nettoyés”.

“La victime 1 lui a envoyé les bijoux dans l’espoir qu’il puisse nettoyer les bijoux des mauvais esprits”, indique le dossier du tribunal. Après avoir mené les “actions spirituelles” qu’il avait promises, Lee a renvoyé les bijoux par la poste, selon le dossier.

Mais l’employé se plaignait toujours de “sentiments négatifs”, même après le nettoyage, a écrit l’agent. Alors Lee a convaincu son client d’envoyer encore plus de bijoux – cette fois, appartenant au patron de l’employé, un riche résident de Doha, au Qatar.

L’employé a retiré des bijoux du coffre-fort de l’employeur et les a envoyés à des adresses en Floride et au New Jersey. Lee a dit à son client que les bijoux ne seraient pas rendus avant août 2022, selon la plainte.

Cependant, quelques jours avant la date de retour fixée, Lee a dit au client que les bijoux seraient saisis par les douanes s’ils étaient renvoyés par la poste. Le médium autoproclamé a ensuite demandé à son client de le rencontrer à Cannes, en France, pour récupérer personnellement les objets, mais ne s’est jamais présenté, selon les documents judiciaires.

L’employé a fait des tentatives répétées pour joindre Lee. Le 23 août 2022, Lee a répondu: “S’il vous plaît, arrêtez, je ne sais pas de quoi vous parliez, je ne pense pas que vous ayez besoin d’un médium, vous avez besoin d’un psychiatre, que Dieu vous bénisse, s’il vous plaît, arrêtez de me harceler.”

À 17 pièces, dont des diamants, des rubis, des saphirs et des montres, ont disparu du coffre-fort de l’employeur. Selon la plainte, les bijoux avaient une valeur totale estimée à environ 1,6 milliard de rands. Il a ensuite mis en gage les bijoux pour une fraction de leur valeur.

L’un des objets que les agents fédéraux ont allégué que Lee avait acquis comprenait un diamant rose taille émeraude. Il a vendu le diamant de 540 millions de rands à un courtier en montres en échange de seulement 140 millions de rands en montres et en diamants en vrac, selon les autorités fédérales dans la plainte pénale.

UN Communiqué de presse du 14 novembre de Christie’s a déclaré qu’un “collectionneur privé” s’est approché de la maison de vente aux enchères pour mettre le diamant rose en vente.

Cependant, un témoin anonyme a reconnu la description de l’objet et connaissait le propriétaire, permettant aux agents de prendre possession de la gemme avant qu’elle ne soit mise aux enchères, selon la plainte pénale.

Lee a été arrêté dans le New Jersey le 22 novembre et accusé de fraude électronique, de fraude postale et de transport interétatique de biens volés.