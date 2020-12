Un boxeur égyptien qui a représenté son pays aux Jeux olympiques et a été accusé du meurtre de sa fille à Staten Island a été extradé d’Egypte vers New York pour faire face à des accusations, a confirmé la police.

Kabary Salem, 52 ans, a été inculpé le 5 novembre du meurtre de sa fille Ola Salem, 25 ans, en octobre 2019.

Il a fui les États-Unis peu de temps après la découverte de son corps.

Kabary Salem, 52 ans, a été renvoyé à New York le 3 décembre pour faire face à des accusations de meurtre

Kabary Salem est vu sur le ring en 2004 contre le boxeur gallois Joe Calzaghe à Édimbourg

Sa fille Ola Salem, 25 ans, a été retrouvée étranglée dans un parc de Staten Island en octobre 2019

Le corps d’Ola Salem a été retrouvé dans ce parc de Staten Island en octobre 2019

En mars, il a posté sur Instagram: « Tu me manques et je t’aime déchirer mon amour ola Kabary Salem. »

Le groupe de travail régional sur les fugitifs du département de police de New York l’a retrouvé le 3 décembre en Égypte et l’a ramené à New York vendredi, ont déclaré des sources au New York Post.

Le corps de la jeune femme a été découvert par un jogger dans le parc Bloomingdale de Staten Island.

Le corps entièrement vêtu avait été traîné à travers les bois sur environ 9 mètres, puis recouvert de feuilles.

Salem est un ancien boxeur professionnel de poids moyen surnommé «le magicien égyptien» et qui a participé aux Jeux olympiques d’été de 1992 et 1996.

Salem a tué un adversaire, Randie Carver, sur le ring à Kansas City en septembre 1999 après l’avoir frappé à plusieurs reprises.

Carver n’a jamais repris conscience après avoir été assommé au 10e round et est décédé deux jours plus tard d’un traumatisme crânien contondant.

Sa fille, qui vivait à Rosebank, avait défendu les femmes musulmanes victimes de violence domestique grâce à son travail bénévole au Asiyah Women’s Center, basé à New York, une organisation d’hébergement et de ressources de 20 lits.

Salem est vu combattre Mario Veit en Allemagne en 2004

Ola Salem avait travaillé pour des femmes musulmanes victimes de violence domestique à New York

Elle a été étranglée et la police a déclaré qu’il était « peu probable » que son meurtre ait été aléatoire.

Les détectives pensent qu’elle a été tuée ailleurs et jetée à Bloomingdale Park.

Le NYPD avait précédemment confirmé que des agents avaient été convoqués chez elle sur Deal Court cinq fois au cours de l’année précédant sa mort, pour des raisons telles que la violation d’une ordonnance de protection et un outrage criminel.

Plusieurs résidents de Deal Court ont déclaré avoir déjà vu la police intervenir dans la maison.

Ils ont déclaré à Staten Island Live qu’il y avait eu « quelques problèmes » sur le site, y compris au moins un incident dans lequel ils pensaient que Salem avait été emmené par une ambulance.