Un boxeur junior irlandais reçoit l’accueil d’un héros à l’école après avoir remporté l’or pour le pays

Il n’y a rien de tel que d’être chaleureusement accueilli par les siens après une réalisation. Le boxeur irlandais Tadhg O’Donnell est rentré chez lui en héros après avoir remporté l’or pour l’Irlande au Championnat d’Europe junior en Italie. Il a remporté l’or lors de la finale des 66 kg qui s’est tenue plus tôt en octobre, battant Pawel Fabian Urbanksk – de Pologne, a rapporté The Irish Sun. Le boxeur amateur de 15 ans a reçu un accueil incroyable dans son école à son retour.

La vidéo de son accueil, publiée sur Reddit, montre d’autres enfants des écoles faisant la queue pour recevoir le boxeur au milieu d’une salve d’applaudissements. Le jeune de 15 ans a été accueilli avec une haie d’honneur par toute l’école qui s’est réunie pour lui montrer leur soutien.

Regardez la vidéo ici.

Selon la publication irlandaise, les tableaux de bord à la fin du dernier combat de boxe indiquaient 30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27 en faveur du jeune talent. L’accueil de l’école et l’accueil des élèves pour lui le laissent submergé de joie. Le même rapport le citait comme disant: “Cela signifiait tout pour gagner l’or européen.” Le geste a été arrangé par le directeur de l’éducation physique de l’école et l’entraîneur de rugby du boxeur Mark Crean. O’Donnell a fait l’éloge de son entraîneur à Four Kings comme la principale influence sur la victoire.

Le jeune boxeur a ajouté qu’il était “ravi” de la victoire. Il a également parlé du type d’entraînement et de persévérance requis pour remporter une victoire comme celle-ci. Il a révélé qu’il avait “raté tant d’événements” et qu’il n’avait pas pu sortir avec ses amis au cours de “l’année dernière”. Le boxeur a ajouté qu’il avait passé tout ce temps “à s’entraîner et à se battre et que tout cela en valait la peine”.

O’Donnell a également partagé que «la qualité de la boxe était élevée» lors du tournoi, mais que son entraînement et sa préparation étaient tous «parfaits». Il a dit qu’il avait culminé au bon moment, lui permettant de décrocher la médaille d’or. Ses amis l’ont également encouragé depuis la foule, alors qu’il jouait la finale.

