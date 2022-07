Un boxeur britannique rend un étrange hommage au Premier ministre Johnson évincé (VIDEO)

Derek Chisora ​​est venu à la pesée de son dernier combat avec un masque de Boris Johnson

L’ancien challenger du titre des poids lourds d’Oddball, Derek Chisora, a enfilé un masque de Boris Johnson en hommage au Premier ministre britannique lors d’une pesée inhabituelle pour son dernier combat.

Le Londonien Chisora ​​affrontera le Bulgare Kubrat Pulev lors de leur match revanche à l’O2 Arena de sa ville natale samedi, et a profité de la dernière apparition publique des combattants avant la confrontation pour montrer à nouveau son soutien au leader britannique sortant.

Jeudi, Johnson a annoncé sa démission après que plus de 50 députés de son parti conservateur ont démissionné pour protester contre son régime scandaleux.

Chisora ​​portait le masque pour prendre la balance et déclara : “Je pense que Boris Johnson devrait rester au n°10” avant d’éclater de rire et de prétendre qu’il plaisantait.

Hier également, lors de la conférence de presse finale du combat, Chisora ​​a affirmé qu’il avait “plus de pression en ce moment parce que Boris Johnson a quitté le n°10” en référence au discours du Premier ministre à Downing Street.

“C’est plus de pression pour moi. J’étais un grand fan de Boris Johnson, je suis un grand fan du Brexit, j’adore le Brexit. J’étais en partie l’un des membres du Brexit, donc je suis tout à propos de ces choses qui font pression vivre,” il ajouta.

En ligne, Chisora ​​a partagé des images de sa dernière apparition publique et les a sous-titrées : “Le spectacle continue. Boris Johnson ne quitte pas le numéro 10”, tout en marquant Johnson.

Le spectacle continue @BorisJohnson ne quitte pas le numéro 10 🔥 #ChisoraPulev2 pic.twitter.com/8E0UYg6LHW — Derek Chisora ​​🥊 (@DerekWarChisora) 8 juillet 2022

Chisora ​​est connu pour faire des déclarations uniques lors de ses pesées. En 2020, il s’est couvert de peinture blanche et a écrit le mot “ GUERRE ” sur sa poitrine tout en ajoutant un sinistre sourire Joker avant de rencontrer l’actuel dirigeant WBA, IBF, WBO et IBO Oleksandr Usyk.

Après avoir pesé 255,2 livres, Chisora ​​sera l’homme le plus lourd malgré le gonflement de Pulev pour atteindre exactement 250 livres.

Pulev, qui a défié Anthony Joshua pour les ceintures qu’Usyk possède maintenant lors du dernier combat de Joshua avant de rencontrer l’Ukrainien en septembre 2021, était un homme de peu de mots.

Mais Chisora, qui est sur une séquence de trois défaites consécutives et a désespérément besoin d’une victoire, a promis d’apporter “tuerie totale” Samedi.

“Ça va être pire que ça, c’est tout ce que je dis” dit Chisora. “Je suis prêt à faire du rock and roll et j’y vais dès le départ.”

Lire la suite Sandwich à boutons! Derek Chisora ​​amène Oleksandr Usyk HAMBURGERS dans les coulisses après avoir PERDU face à la star ukrainienne (VIDEO)

“Tu ne vas pas être déçu, c’est tout ce que je dis” Chisora ​​continua. “J’ai tellement de choses à faire, et j’aime le faire à ma façon. Et ma façon est de m’assommer, ou je vais continuer.”

Gagner ou perdre, Chisora, 38 ans, n’a pas l’intention de prendre sa retraite et garde actuellement un dossier de 32-12 avec trois défaites par arrêt.

Quant au Bulgare Pulev, 41 ans, il a connu une séquence plus impressionnante de 31-2 et n’a été arrêté que par les champions de l’époque, Joshua et Wladimir Klitschko.

La rencontre de ce week-end entre Chisora ​​et Pulev est une revanche, le Bulgare remportant une victoire par décision partagée en 2016 pour remporter le titre européen des poids lourds lors de leur première rencontre.