Un bouton d’édition ne résoudra pas les problèmes de Twitter

Twitter a résisté à l’ajout de la possibilité d’éditer des tweets pendant des années, bien qu’il s’agisse de la fonctionnalité la plus demandée par ses utilisateurs, y compris le propriétaire potentiel. Elon Musk. L’ancien directeur général Jack Dorsey avait précédemment déclaré en 2020 que la société n’introduirait probablement jamais de bouton d’édition, expliquant que cela gâcher “l’ambiance” des premiers jours de Twitter en tant que service de messagerie SMS.

Les experts ont souligné à plusieurs reprises que la possibilité de modifier les tweets pourrait permettre aux mauvais acteurs de réécrire l’histoire et de diffuser des informations erronées, même si un historique complet des tweets est disponible.

Par exemple, des tweets inoffensifs qui deviennent viraux pourraient facilement être modifiés pour afficher ultérieurement de la désinformation ou des discours de haine, et même si les versions précédentes du tweet sont visibles, cela ne signifie pas nécessairement que les gens les regarderont. Un bouton d’édition ferait également, en théorie, des utilisateurs de haut niveau dont les tweets attirent l’attention de masse des cibles encore plus importantes pour le piratage, si les mauvais acteurs savaient que les tweets sont garantis à un public de masse.

Les utilisateurs seront avertis du fait que les tweets ont été modifiés par une icône, un horodatage et une étiquette, que Twitter a dit est conçu pour indiquer clairement que le message d’origine a été modifié dans la demi-heure suivant son envoi. Les tweets peuvent être modifiés “quelques fois” dans ce délai, et un journal de la façon dont un tweet a été modifié sera affiché en appuyant sur l’étiquette.

Twitter a reconnu que les gens pourraient abuser de la fonctionnalité et dit qu’il teste ce potentiel. C’est probablement une tentative de minimiser l’importance, dit Konstantinos Komaitis, un expert en politique Internet.

“Selon la façon dont Twitter décide de concevoir cela, cela peut soit aider les gens avec des fautes de frappe, et il n’y a rien de plus, soit cela peut réellement changer, je crois, l’ensemble du discours public et la façon dont nous interagissons, et partageons une compréhension.” il dit.

Donner aux utilisateurs un bouton d’édition pourrait également être interprété comme une distraction pratique des problèmes plus profonds auxquels la plate-forme est confrontée : à savoir sa bataille juridique à venir avec Elon Musk, les problèmes flagrants de confidentialité et de sécurité mis à nu par l’ancien responsable de la sécurité devenu lanceur d’alerte Peiter ‘Mudge’ Zatko, et les inquiétudes persistantes concernant son incapacité profonde à freiner la pêche à la traîne, les discours de haine et d’autres comportements toxiques. Un bouton d’édition ne fait rien pour résoudre ces problèmes.

Alerter les utilisateurs qu’un tweet a été modifié sera essentiel pour minimiser les risques d’abus, a souligné Komaitis, en utilisant l’exemple de quelqu’un tweetant une photo d’un chien mignon pour générer des réponses positives, puis l’échangeant contre une photo d’Hitler.