Un an après la catastrophe des tours Champlain, alors que la cause de l’effondrement fait toujours l’objet d’une enquête fédérale, de nouveaux documents, entrevues et dossiers de déposition ont jeté un nouvel éclairage sur une période critique de sept minutes entre la défaillance initiale rugissante d’une terrasse de piscine et l’éventuelle effondrement en cascade d’une partie du bâtiment, faisant 98 morts dans l’une des défaillances structurelles les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis.