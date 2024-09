Un boursier Vanier développe des innovations pour l’utilisation de l’IA dans la planification du traitement du cancer – Schulich School of Medicine & Dentistry

(Création de Megan Morris/Schulich Medicine & Dentistry Communications)

Par Andrés Mona

Edward Wang, candidat au doctorat en médecine et au doctorat en 2027 (Photo de Megan Morris/Schulich Medicine & Dentistry Communications)

Alors que les universitaires et les scientifiques du monde entier cherchent la meilleure façon de naviguer dans le monde en pleine croissance de l’intelligence artificielle (IA), un étudiant de la Schulich School of Medicine & Dentistry a intégré la technologie dans son programme pour aider les médecins à choisir le meilleur traitement de radiothérapie pour les patients atteints de cancer du poumon.

Edward Wang, MD/PhD’27 candidat en biophysique médicale, aborde une préoccupation urgente dans le traitement du cancer à travers ses recherches sur les métastases dans les poumons, c’est-à-dire lorsque des tumeurs ou des « taches » se propagent aux poumons à partir d’un cancer dans d’autres parties du corps.

Il peut être extrêmement difficile de localiser ces zones. Le défi consiste à tuer les cellules cancéreuses sans endommager les parties saines des poumons. Le calcul de la dose de rayonnement adéquate prend du temps et est assez compliqué, ce qui complique la tâche des médecins lorsqu’il s’agit de comparer rapidement les options de traitement pour les patients.

Wang se concentre sur l’utilisation de l’IA pour améliorer et accélérer la planification du traitement d’un type spécial de rayonnement appelé radiothérapie stéréotaxique, qui peut cibler plusieurs zones des poumons.

« Notre outil est utilisé pour aider le personnel médical à estimer et à comparer les plans de traitement potentiels afin qu’ils puissent les comparer, sélectionner celui qui est optimal, puis créer la bonne prescription pour le patient », a déclaré Wang.

– Edward Wang

Tout le monde s’intéresse désormais à l’IA

Originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique, Wang, 28 ans, a étudié le génie chimique et biologique au cours de ses études de premier cycle à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). Alors qu’il travaillait avec un chirurgien à l’hôpital général de Vancouver, il a eu l’idée de postuler à un programme combiné de doctorat et de médecine.

« Aujourd’hui, tout le monde s’intéresse à l’intelligence artificielle, qui commençait déjà à prendre de l’ampleur il y a quatre ou cinq ans. À l’époque, je trouvais cela très intéressant et je pensais m’y intéresser le plus tôt possible. C’est pour cette raison que j’ai choisi d’étudier à Western, qui propose un programme d’imagerie très solide. »

– Edward Wang

À cette époque, Wang réfléchissait également à son parcours de recherche. Passionné par l’ingénierie biomédicale et face à la popularité croissante de l’IA, Wang a entamé en 2020 un programme combiné à Schulich Medicine & Dentistry.

Wang a été nommé boursier Vanier 2023-2024 pour ses innovations en recherche en intelligence artificielle. La bourse Vanier est un prix qui récompense des personnes pour leurs compétences uniques en leadership et leurs normes élevées de réussite universitaire.

Wang a noté que le processus typique de planification du traitement de radiothérapie est le même depuis des années, mais le problème des métastases pulmonaires est plus compliqué.

« Le problème avec la planification de lésions multiples (métastases) est que vous utilisez toujours le même processus, mais comme il y a plus de cibles à traiter, il est beaucoup plus facile de surdoser ces organes sains avec des radiations, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile », a-t-il déclaré. « Cela signifie qu’il faut beaucoup de temps pour créer un plan de traitement du cancer. »

Pour y parvenir, Wang et ses superviseurs, Sarah Mattonen, Ph. D.professeur adjoint, biophysique médicale et oncologie, et Dr Pencilla Lang, docteure en médecine et en philosophieradio-oncologue, ont développé un programme informatique d’IA qui peut prédire rapidement et avec précision comment le rayonnement sera distribué dans les poumons lors du traitement de plusieurs zones cancéreuses.

Actuellement, Wang et son équipe travaillent à faire de ce programme d’IA une partie intégrante du processus régulier utilisé par les médecins lors du traitement des patients atteints de cancer au sein du London Regional Cancer Program.

Des détails supplémentaires sur les recherches de l’équipe peuvent être trouvés dans leur publication récente dans le Journal international de radio-oncologie – biologie – physique.