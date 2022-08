Un boursier Montini se rend sur la côte ouest pour commencer ses études collégiales – Shaw Local

Ryan Hubeny, résident de Westmont, n’était jamais allé à Los Angeles lorsqu’il s’est initialement engagé à l’Université de Californie du Sud.

En fait, le récent diplômé du lycée catholique Montini n’était jamais allé sur la côte ouest auparavant. Mais sa première visite sur le campus le mois dernier pour l’orientation des étudiants de première année n’a fait que solidifier sa décision.

“C’était tout ce que j’espérais”, a déclaré Hubeny. “J’ai hâte de revenir en août pour commencer les cours.”

Chercheur en placement avancé et boursier de l’État de l’Illinois, Hubeny a répondu aux offres de bourses de l’USC, ainsi que de l’Université de l’Alabama, de l’Université de l’Illinois et de l’Université Clemson.

Il faisait partie des neuf Broncos catholiques de Montini qui ont gagné plus de 500 000 $ en offres de bourses d’études ce printemps, selon un communiqué de presse de Montini.

“USC a coché chaque case sur ma liste de l’école idéale pour moi. L’emplacement et la réputation académique étaient les plus grandes priorités pour moi », a-t-il déclaré. “Le fait que ce soit une école urbaine du centre-ville de Los Angeles m’a attiré parce que je n’avais jamais voyagé dans l’ouest auparavant. J’ai vraiment hâte d’explorer cette partie du pays.

Hubeny envisage de se spécialiser en administration des affaires à la Marshall School of Business de l’USC.

“J’ai toujours été assez bon en mathématiques et en logistique, ce qui, je pense, se prête à l’administration des affaires, aux finances et à la planification financière”, a-t-il déclaré. “Et la Marshall School of Business est très prestigieuse et propose des cours rigoureux, ce que je recherchais.”

Hubeny attribue aux cours rigoureux de Montini et à la variété d’activités et d’opportunités parascolaires l’avoir aidé à se préparer à cette prochaine étape de la vie.

“Tous les professeurs et le personnel se soucient de la réussite de chaque élève, ce qui a été très utile et réconfortant tout en essayant d’équilibrer mon travail scolaire, ma vie sociale et mes activités parascolaires”, a-t-il déclaré.

Récemment, Hubeny a obtenu une reconnaissance académique All-Star et a été récipiendaire du prix du président pour l’excellence académique, selon un communiqué de presse de Montini. Il a également reçu la bourse d’études de la Fondation pour l’éducation de la Chambre de commerce de Westmont. En tant que membre de la National Honor Society de Montini et de la Mu Alpha Theta (Math) Honor Society, Hubeny a aidé à mener l’équipe Bronco Math à une sixième place à l’état au printemps.

En plus de ses réalisations académiques, il a reçu le prix de reconnaissance scolaire de l’IHSA ses années junior et senior et les honneurs académiques de toutes les conférences en golf et volley-ball, selon le communiqué de presse.

« J’aime vraiment le golf en raison de la patience et de la discipline qu’il faut pour s’améliorer dans ce sport. Mon père aime aussi beaucoup le golf, c’est ainsi que je me suis lancé et que j’ai continué à y jouer », a déclaré Hubeny. “Un de mes bons amis à Montini m’a fait découvrir le volley-ball quand j’étais en deuxième année et j’ai vraiment aimé ça depuis. Tous les gars de l’équipe ont également passé un bon moment. Au collège, je prévois de faire des sports intra-muros comme le volley-ball, le basket-ball et le golf s’ils en ont.

Hubeny a mérité le droit de se vanter en tant que lauréat du prix Pape Paul VI 2022 – l’une des plus hautes distinctions de Montini – pour ses réalisations académiques, parascolaires et de service, son excellente attitude et sa volonté de s’impliquer, selon un communiqué de presse.

Les professeurs et le personnel de Montini sont fiers chaque printemps lorsque les décisions des collèges sont annoncées et que les Broncos sont envoyés dans tout le pays.

“Nous avons des étudiants cette année et pratiquement chaque année qui se rendent aux quatre coins des États-Unis”, a déclaré le président de Montini, Jim Segredo, dans le communiqué de presse. «Nous sommes ravis pour des étudiants comme Ryan qui prennent des mesures audacieuses pour se mettre en avant et prendre des décisions qui peuvent être assez effrayantes à un si jeune âge. Nous savons qu’il va adorer l’USC et nous sommes si fiers de lui. Nous avons hâte d’entendre parler de ses succès à l’université.

Hubeny sait qu’un style de vie différent de celui auquel il est habitué l’attend à l’USC, mais il est excité.

“Mes amis à la maison vont le plus me manquer, mais nous pourrons tous rester en contact, donc ce ne sera pas trop grave”, a-t-il déclaré.

Qu’est-ce qui lui manquera le moins ?

“Le temps froid”, a-t-il dit. “Je suis une personne de temps chaud et je n’aime pas le froid.”