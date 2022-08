Un « bouleversement » parmi les prêteurs hypothécaires est à venir

Simon Dawson | Bloomberg via Getty Images

Les banques et autres fournisseurs de prêts hypothécaires ont été malmenés par la chute de la demande de prêts cette année, conséquence des hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Certaines entreprises seront contraintes de quitter complètement le secteur à mesure que l’activité de refinancement se tarit Tim WennesPDG de la division américaine de Santander.

Il le saurait : Santander — un acteur relativement petit sur le marché hypothécaire — a annoncé sa décision de goutte le produit en février.

“Nous avons été les premiers à agir ici et d’autres font maintenant le même calcul et voient ce qui se passe avec les volumes de prêts hypothécaires”, a déclaré Wennes dans une récente interview. “Pour beaucoup, en particulier les petites institutions, la grande majorité du volume des prêts hypothécaires est l’activité de refinancement, qui se tarit et entraînera probablement un bouleversement.”

L’activité hypothécaire a explosé au cours des deux premières années de la pandémie, tirée par des coûts de financement au plus bas et une préférence pour les maisons de banlieue avec bureaux à domicile. L’industrie a enregistré un record 4,4 billions de dollars en volumes de prêts l’an dernier, dont 2,7 billions de dollars d’activités de refinancement, selon le fournisseur de données et d’analyses hypothécaires Black Knight.

Mais la flambée des taux d’intérêt et les prix des maisons qui n’ont pas encore baissé ont mis le logement hors de portée pour de nombreux Américains et fermé le pipeline de refinancement pour les prêteurs. Refinancements basés sur les taux a coulé 90% à avril de l’année dernière, selon Black Knight.