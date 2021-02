Une tentative d’un parti musulman hollandais controversé d’adoucir son image s’est retournée contre lui lorsqu’un boulanger juif qui devait représenter le groupe a refusé de cesser de vendre des gâteaux classés X et a été contraint de se retirer.

Jolisa Brouwer, une boulangère de la ville de Waalre, dans le sud des Pays-Bas, devait prendre la troisième place du ticket du Parti de l’unité pour les élections nationales de mars. Le parti a été accusé de radicalisme et d’antisémitisme dans le passé.

Son chef, Arnoud Van Doorn – un ancien politicien néerlandais de droite qui s’est converti à l’islam – a déclaré qu’en faisant venir une personne juive, il voulait montrer que son parti était inclusif et contre les affirmations des critiques, qui l’accusent d’être djihadiste et antisémite.

Van Doorn avait critiqué Israël à de nombreuses reprises dans le passé, tweetant tristement célèbre en 2018, «Puisse Allah exterminer les sionistes.» Il faisait référence à l’un des jours les plus meurtriers des manifestations de la Grande Marche du retour le long de la frontière de Gaza, au cours de laquelle des soldats israéliens ont tué plus de 60 Palestiniens le 14 mai.

Cependant, l’union entre le parti musulman et la pâtissière juive a été de courte durée car elle a dû retirer sa candidature plus tôt cette semaine. Van Doorn et ses alliés pouvaient tolérer l’appartenance religieuse du boulanger, mais ils ne pouvaient pas digérer les gâteaux qu’elle préparait.

À leur grande surprise, les membres du parti ont découvert que la mère de trois enfants fournissait des pâtisseries non seulement pour les événements pour enfants, mais aussi pour les adultes. Elle avait toute une section « 18 + » sur son site Web, affichant des photos de gâteaux NSFW avec des décorations représentant de manière vivante les organes génitaux masculins et féminins.

« Si nous l’avions su à l’avance, nous ne l’aurions jamais placée sur le billet, » Van Doorn a déclaré au journal AD. «Ces gâteaux ne sont pas conformes aux politiques conservatrices que nous défendons.»

Dans un message posté sur Twitter, Van Doorn a souligné que le parti défend «Normes et valeurs islamiques.» Mais il respecte le «Les affaires et la vie personnelle de la personne concernée», et que le candidat s’était retiré à la suite de discussions.

Le Parti de l’unité a annoncé mardi que Brouwer avait été retirée du billet après avoir refusé de cesser de vendre ses pâtisseries pornographiques.

La boulangère a déclaré qu’elle était surprise que le parti ne soit pas au courant de ses gâteaux classés X, car la confiserie était très populaire et était elle-même une manifestation des valeurs hollandaises de tolérance. «Nous vivons aux Pays-Bas, pas au Moyen Âge», dit-elle.

La femme a déclaré à la Jewish Telegraphic Agency (JTA) qu’elle avait beaucoup de clients musulmans à Waalre et qu’elle s’entendait toujours bien avec eux. Les gâteaux classés X, qui sont principalement destinés aux enterrements de vie de garçon et de jeune fille « N’ont jamais été un problème, » elle a ajouté.

Selon Brouwer, elle a décidé de se lancer en politique pour promouvoir l’idée que «Les personnes de toutes religions et les personnes non religieuses peuvent simplement vivre côte à côte avec respect.» Elle a regretté que le scandale ait détourné l’attention de ce message, les médias s’étant uniquement concentrés sur sa nationalité et ses gâteaux explicites.

