Un boulanger interrompt un voleur ; un aviateur esquive des balles ; une cache de clair de lune est découverte

26 août – 23 août 1924

Un boulanger local déjoue un voleur de voitures

Une tentative d’un voleur inconnu, tôt aujourd’hui, de voler une nouvelle berline Nash dans le garage de Joseph Shimbel au 1021 avenue Hammond a été déjouée par Carl W. Edwardson, propriétaire de la boulangerie de Grand avenue, alors que ce dernier rentrait du travail à 5 ​​heures ce matin.

Le voleur avait réussi à faire reculer la voiture sur la légère pente qui menait au garage et avait fait tourner le moteur. Cependant, la transmission était bloquée et il ne pouvait pas passer une vitesse. Lorsqu’il a vu Edwardson s’approcher, il a quitté la voiture et s’est enfui.

500 personnes de qualité supérieure et plus de moustiques voient Mars

Mars, jetant un œil radieux derrière le rond-point de la ligne Soo à 18h30 hier soir, a été accueilli avec impatience et avec impatience par 500 Superiorites qui s’étaient rassemblés pour jeter un œil à la « jolie petite chose » à travers le télescope de l’observatoire de l’école normale.

Beaucoup furent profondément déçus de ne trouver aucun signe de vie sur la planète. Ils exprimèrent leur dégoût en termes non équivoques et les petits garçons, qui s’étaient rassemblés par dizaines dans l’espoir de voir quelque merveilleux pays de Jules Verne, condamnèrent Mars avec franchise et véhémence.

23 août 1929

Mademoiselle Crosson amie proche de Niemenen, aviateur supérieur

Alors que les journaux regorgent aujourd’hui d’exploits d’aviateurs, Superior a en son sein un homme qui a vécu de nombreuses aventures aériennes.

Matt A. Nieminen, pilote en chef du terrain local, a vécu suffisamment de sensations fortes dans les airs pour écrire un livre au cours de ses 11 années de vol. Bruni par le soleil et mince, cet homme de 32 ans est dans le monde du vol depuis l’âge de 21 ans.

Niemenen était un ami proche de Marvel Crosson, une célèbre pilote qui a perdu la vie il y a quelques jours dans le crash de son avion. Elle était inscrite à la course aérienne féminine de Santa Monica à Cleveland. Il l’a rencontrée pour la première fois en Alaska, puis en Californie.

Le transport des salaires au Mexique par avion était l’un de ses emplois les plus passionnants dans l’aviation. Les bandits des terres mal famées du Mexique étaient devenus si audacieux que la société pour laquelle il travaillait a dû abandonner son itinéraire de paie par voie terrestre et transporter l’argent, s’élevant parfois à 100 000 dollars, par avion jusqu’à sa destination. À maintes reprises, il a trouvé des impacts de balles dans la structure de l’avion à l’atterrissage.

Parmi ses exploits, on compte le fait d’avoir piloté le premier avion reliant le Mexique aux États-Unis le même jour.

Le survol du mont McKinley, la plus haute montagne d’Amérique du Nord, est un autre exploit à son actif.

Alors qu’il était employé par la compagnie d’Anchorage, le pilote transporta à Point Barrow, en Alaska, le premier récepteur radio jamais vu dans cette ville désolée.

C’est pendant ses sept années de pilotage d’avions au Mexique qu’il a connu ses moments les plus passionnants. Bien que les bandits aient parfois fait la vie dure aux pilotes salariés, les hommes-oiseaux se sont vengés des desperados en patrouillant dans le ciel et en découvrant leurs cachettes.

Vingt-sept Supériorités sur la liste du jury

Parmi les 36 personnes figurant sur la liste du jury du tribunal de circuit, qui s’ouvre mardi 3 septembre, 27 sont des Superiorites tandis que neuf ont été sélectionnées dans le comté de Douglas.

Les jurés de l’extérieur de la ville sont les suivants : RP Carnes, Wentworth ; Morris Eide, Station B ; Gust Fogelberg, South Range ; Henry Hendrickson, Wentworth ; Charles Hammar, South Range ; Anton Lagro, Station B ; William Lundberg, Poplar ; Mme RC Lasch, Lake Nebagamon ; Clifford Peterson, Poplar.

24 août 1929

Départ des garçons du camp Nebagamon pour la maison

LAKE NEBAGAMON, Wisconsin — Quarante-sept garçons du Camp Nebagamon ont profité vendredi de leurs dernières 24 heures au camp avant de partir samedi en train pour rentrer chez eux dans le Missouri, l’Illinois et l’Indiana.

Dans son état actuel, celui d’un camp pour garçons, l’ancienne maison du regretté John Weyerhauser, bûcheron du Wisconsin et du Minnesota, remplit la dernière d’une série d’objectifs uniques.

Acheté en 1912 par la société Patrick-Duluth comme lieu de villégiature estivale pour les employés de l’entreprise, le majestueux manoir colonial situé sur une haute colline surplombant le lac passa de mains privées. Un club Patrick-Duluth fut formé et les membres bénéficièrent du gîte et du couvert à des prix souvent inférieurs au prix coûtant.

Au cours de l’été 1928, alors que l’ancien président et Mme Coolidge étaient à Brule, le camp Nebagamon actuel était exploité comme un hôtel public. Il a été vendu en août de l’année dernière à Max J. Lorber de St. Louis, Missouri, pour être utilisé comme camp pour garçons. M. Lorber est un ancien athlète vedette de l’Université de l’Indiana.

Fille de Solon Springs à rencontrer

Mademoiselle Mae Gladys Swanson, élève de l’école Lincoln de Solon Springs, partira dimanche soir pour Milwaukee où elle représentera les écoles du comté de Douglas au concours d’orthographe de la foire d’État. Mademoiselle Swanson a récemment été déclarée gagnante d’une compétition d’orthographe du comté organisée au palais de justice.

Mesdemoiselles Evelyn Peterson et Avis Ellison, toutes deux de Poplar, formant l’équipe de démonstration du club 4-H du championnat du comté, accompagneront Mlle Swanson à Milwaukee en tant qu’invitées du chemin de fer Soo Line et avec les frais de la foire payés.

Le groupe sera composé de Mlle Edith Turnell, instructrice en chef, et de Mlle Mable Moen, Brule.

25 août 1924

Un corps est retrouvé dans un glissement de terrain de la tour

Le corps de Frank Knolinski, âgé de 45 à 50 ans, de Chicago, a été retrouvé flottant dans l’eau du quai de Tower Bay ce matin par des employés de la compagnie Morton Salt. D’après l’apparence du corps, l’homme était dans l’eau depuis trois ou quatre jours, selon le coroner du comté ZA Downs, qui a pris le corps en charge.

Aucune trace n’a été trouvée sur le corps de l’homme qui pourrait indiquer qu’il avait été victime d’un acte criminel. Un laissez-passer ferroviaire retrouvé dans sa poche indiquait qu’il était marié, père de quatre enfants, deux garçons et deux filles. Il mentionnait également sa profession de forgeron.

Une cache de moonshine découverte par des policiers près de Waino

Une cache de prétendue liqueur de contrebande a été découverte hier sur la propriété de William Meyers, à 4 km au nord de Wiano, par le shérif WA Hagreen, le sous-shérif George Ostrom et des adjoints. Les hommes étaient en service à Waino à l’occasion de l’ouverture d’une grande salle de danse.

Huit pintes de ce qui aurait été de l’alcool de contrebande ont été retrouvées. On ne sait pas si l’alcool de contrebande appartenait ou non à Meyers. Il doit être jugé demain devant un tribunal municipal pour une précédente accusation de consommation illicite d’alcool.

26 août 1929

Un garçon de 14 ans retrouvé à Chicago

Yale Frank, 14 ans, vendeur de journaux de Superior, qui a quitté jeudi dernier son domicile au 713 Hughitt Avenue en quête d’aventure, a été arrêté lundi par des policiers de Chicago et un message a été envoyé à son père pour l’informer que son fils avait été retrouvé. Le billet de train a été envoyé au jeune lundi matin et il devait être placé dans un train et renvoyé chez lui lundi soir. Le jeune Frank a réussi à trouver son chemin de Superior à Chicago en trois jours. Son itinéraire l’a conduit à travers Eau Claire et Madison. Les tentatives pour l’appréhender à Eau Claire vendredi ont échoué.

Articles et photos avec l’aimable autorisation de la bibliothécaire à la retraite Judy Aunet de la Bibliothèque publique de Superior.