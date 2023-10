Un boulanger du Colorado se rend ENCORE devant la Cour suprême de l’État pour lutter contre les discours forcés

Jack Phillips, le boulanger du Colorado qui a fait la une des journaux pour avoir refusé de préparer un gâteau célébrant un mariage homosexuel, se rend de RETOUR devant la Cour suprême du Colorado pour lutter à nouveau contre la parole forcée.

La Cour suprême du Colorado entendra une affaire impliquant une femme transgenre qui a poursuivi un boulanger du Colorado après que celui-ci ait refusé de préparer un gâteau rose et bleu pour célébrer son anniversaire et sa transition de genre. https://t.co/IKu8K7hIgp – NBC Nouvelles (@NBCNews) 4 octobre 2023

Honnêtement, à ce stade, cela ressemble plus à une persécution qu’à une poursuite. On se demande s’il existe plus de boulangeries que celles de M. Phillips. Ce n’est pas comme si ses croyances religieuses profondément ancrées n’étaient pas connues. Il est peu probable qu’il prépare un gâteau pour une occasion qui viole ces croyances.

Lors d’une interview, j’ai demandé un jour à Phillips s’il me préparerait un gâteau d’Halloween. Il a poliment refusé. Je ne l’ai pas poursuivi parce que je ne suis pas un activiste bigot sans vie qui cible délibérément les gens pour les soumettre à la loi. https://t.co/2GVp2fCzxj -Dana Loesch (@DLoesch) 4 octobre 2023

Christina Pushaw fait valoir un très bon point dans son commentaire sur la nouvelle affaire.

Au cas où ce ne serait pas évident maintenant… ce n’est pas une question de gâteau. Il s’agit de la gauche autoritaire qui veut imposer son idéologie à tout le monde et cible impitoyablement les dissidents. Le Colorado est un État assez libéral avec de nombreux boulangers qui prépareraient volontiers un gâteau pour fêter ça… https://t.co/VaOn7LWRko – Christina Pushaw 🐊 🇺🇸 (@ChristinaPushaw) 4 octobre 2023

La partie cachée du tweet se lit comme suit.

Le Colorado est un État assez libéral avec de nombreux boulangers qui prépareraient volontiers un gâteau pour célébrer la transition sexuelle d’une personne. Au lieu de fréquenter de telles entreprises, ils attaquent Celui qui ne peut pas le faire à cause de sa religion. Une telle pression inutile sur la société. Même si ces militants perdent au tribunal, ils ont quand même rendu la vie de cet homme misérable et lui ont fait perdre une grande partie de son temps alors qu’il aurait pu autrement travailler sur sa petite entreprise et créer de la valeur pour ses clients.

Le harcèlement constant de cet homme en raison de ses convictions religieuses est malade, la Cour suprême américaine a déjà statué sur ce point, laissez-le tranquille. https://t.co/Xh8LO0PE3x -Don_Sharlaton (@sharland57753) 4 octobre 2023

Mais il n’a gagné le procès précédent que sur un point technique, Don. Pas vraiment. Extrait de l’article :

Le boulanger avait déjà gagné un procès devant la Cour suprême des États-Unis pour un détail technique en 2018, après avoir refusé de préparer le gâteau de mariage d’un couple gay.

La Cour d’appel du Colorado s’est rangée du côté du plaignant dans cette affaire, statuant que le gâteau, qui devait être rose avec un glaçage bleu pour célébrer la transition de genre d’Autumn Scardina, n’était pas un discours protégé. Cet écrivain se demande pourquoi Jack Phillips est une telle cible pour la mafia de l’alphabet.

Jusqu’à présent, nous ne voyons pas qu’il ait refusé de servir qui que ce soit en raison de son identité ou de sa sexualité. Il a simplement refusé de souscrire à leur message. Si Scardina avait demandé un gâteau d’anniversaire, nous sommes certains que Phillips l’aurait préparé sans hésitation. C’est l’exigence qu’il prépare un gâteau comme message qui semble être le point de friction. M. Phillips n’approuve pas le transgenre, l’homosexualité ou Halloween. Ne lui demandez pas un gâteau qui l’oblige à ouvrir sa boulangerie pour approuver ce qu’il ne fait pas. Simple. Eh bien, soit ça, soit sa boulangerie est la seule de tout l’État. Cela pourrait être une opportunité d’affaires pour l’aspirant entrepreneur.

Y a-t-il une chance que @jarvis_best pourrait ouvrir une boulangerie pour que ce type de Masterpiece Cakeshop puisse cesser d’être apparemment le seul fabricant de gâteaux de mariage et d’anniversaire en activité dans tout l’État du Colorado ? https://t.co/0bRfLveRaE —Enguerrand VII de Coucy (@ingelramdecoucy) 4 octobre 2023

Il y en a qui soutiennent l’autre camp.

Les entreprises ne bénéficient pas de « croyances religieuses sincères ». Cela doit être mandaté plus clairement. https://t.co/Fs5TR17uZG – Astral Seth 🌹🆓 👻 (@SethAGinger) 4 octobre 2023

La plupart des commentaires semblent donc soutenir le boulanger. Attendre qu’ils crient au racisme lorsqu’une épicerie juive refuse de servir un chrétien à cause de leurs croyances… J’ai institutionnalisé la discrimination, c’est une pente glissante – Peter Hickman 💉🏳️‍🌈🇨🇦 🟧 🟦 (@Pjhvan) 4 octobre 2023

Bien sûr, avec les emoji, le drapeau et les blocs de couleur dans la poignée, on pourrait presque identifier le point de vue de Peter avant de lire son tweet. Comme il le dit cependant, la plupart des commentaires sur cette nouvelle soutiennent en fait le boulanger. Cet écrivain le fait aussi. Personne dans un domaine créatif ne devrait être obligé de créer des messages avec lesquels il n’est pas d’accord. Espérons que Phillips affichera un bilan de 2-0 sur ce type de persécution.