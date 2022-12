Un boulanger britannique offre son four aux personnes qui n’ont pas les moyens de faire leurs gâteaux de Noël

Comme ça arrive7:07Un boulanger britannique offre son four aux personnes qui n’ont pas les moyens de faire leurs gâteaux de Noël

Le boulanger britannique Ed Hamilton-Trewhitt a eu le cœur brisé lorsqu’un de ses clients lui a dit qu’elle ne pouvait pas se permettre de faire des gâteaux de Noël pour ses proches cette année.

Les gâteaux aux fruits denses et imbibés d’alcool sont une tradition des fêtes, généralement offerts en cadeau. Mais ils peuvent prendre de quatre à six heures au four.

Avec des factures d’énergie qui montent en flèche au Royaume-Uni, la cliente de Hamilton-Trewhitt lui a dit qu’elle ne pouvait tout simplement pas justifier le coût. Alors il lui a proposé de lui laisser utiliser le four de sa boulangerie.

“Je pouvais voir qu’elle était vraiment bouleversée parce que c’était sa seule façon de montrer à sa famille qu’ils étaient dans sa tête et dans son cœur à Noël”, a déclaré Hamilton-Trewhitt. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“Et c’est une belle chose à faire, faire un cadeau de Noël – faire quelque chose avec votre cœur et avec un vrai sentiment.”

Maintenant, Hamilton-Trewhitt exploite gratuitement un four communal tout au long de la période des fêtes dans sa boulangerie Brickyard à Guisborough, en Angleterre. Les gens préparent leurs gâteaux à la maison en utilisant leurs propres recettes, puis Hamilton-Trewhitt les récupère dans une camionnette et les fait cuire dans son magasin par lots.

Hamilton-Trewhitt offre le four de sa boulangerie aux membres de la communauté pour faire cuire leurs gâteaux de Noël gratuitement. (Soumis par Ed Hamilton-Trewhitt)

“Cela m’a un peu frappé que si un client s’énervait à propos des coûts énergétiques de la cuisson du gâteau de Noël, il y en aurait beaucoup plus”, a-t-il déclaré. “Dans le grand schéma des choses, cela me coûte si peu et cela fait une énorme différence.”

Quand il a publié l’offre sur Facebook il y a trois semaines, Hamilton-Trewhitt dit qu’il s’attendait à ce qu’une poignée de personnes l’acceptent. Mais déjà, il en a cuit plusieurs dizaines.

Harriet Morgan, résidente de Guisborough, a cuit quatre gâteaux dans le four de Brickyard Bakery. Elle a déclaré au Washington Post que sans l’aide de Hamilton-Trewhitt, elle aurait probablement dû renoncer à sa tradition annuelle de faire des gâteaux de Noël avec son petit-fils de six ans.

“Dès que j’ai vu l’initiative qu’Ed proposait, j’ai été remplie de joie”, a-t-elle déclaré.

Pourquoi les gens n’ont-ils pas les moyens de cuisiner ?

Depuis des mois, le Royaume-Uni est aux prises avec une crise du coût de la vie. Et merci à une tempête parfaite de forces géopolitiques et de marchéles gens ressentent particulièrement ce fardeau lorsqu’il s’agit de leurs factures d’énergie.

Plus de trois millions de ménages britanniques à faible revenu ne peuvent pas se permettre de chauffer leur maison cet hiver, selon une enquête de la Joseph Rowntree Foundation (JRF) . L’organisation anti-pauvreté britannique appelle le gouvernement à augmenter le soutien social pour faire face à la hausse de l’inflation et des coûts.

Même avec un plafond gouvernemental, le JRF affirme que la facture énergétique moyenne des ménages a doublé par rapport à l’hiver dernier, obligeant les gens à prendre des décisions difficiles quant à l’opportunité d’acheter des produits d’épicerie ou de chauffer leur maison.

“Cela me rend très triste”, a déclaré Hamilton-Trewhitt. “Je pourrais sauter de haut en bas et déclamer à ce sujet, et je pourrais devenir très, très, très politique et pointer du doigt à qui la faute. Mais vraiment, ce n’est pas mon travail.”

Hamilton-Trewhitt dit qu’il a déjà cuit plusieurs dizaines de gâteaux de Noël préparés par des résidents locaux. (Soumis par Ed Hamilton-Trewhitt)

Hamilton-Trewhitt n’est pas épargné par la crise. Il dit que les factures d’énergie de sa boulangerie sont le double de ce qu’elles étaient l’année dernière. Mais son four fonctionne de toute façon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors il dit qu’il pourrait aussi bien l’utiliser pour aider.

“Je sais que je ne vais pas changer le monde et que je ne vais pas faire une grande différence. Mais si je peux juste faire une petite différence, alors oui, bien sûr que nous allons le faire”, a-t-il déclaré.

De nourrir les riches à nourrir tout le monde

Brickyard Bakery est ce qu’on appelle une société d’intérêt communautairece qui signifie qu’elle utilise ses bénéfices et ses actifs pour servir le bien social.

Le boulanger a récemment ouvert un salon chaleureux où les gens peuvent sortir du froid et profiter de boissons chaudes gratuites. Et ils proposent des cours de cuisine gratuits ou payants.

“Nous pouvons nous nourrir avec des ingrédients sains, nutritifs et bon marché si nous avons juste ce peu de compétences”, a déclaré Hamilton-Trewhitt. “Et nous voulons tous partager ces quelques compétences avec les gens.”

Mais ce n’était pas toujours ainsi que Hamilton-Trewhitt fonctionnait. Avant d’ouvrir Brickyard Bakery, il a travaillé pour des restaurants cinq étoiles et cuisiné pour une clientèle d’élite, dont, dit-il, la reine Elizabeth II.

“Il s’agissait de chasser les distinctions, et vous savez, la nourriture était incroyablement chère”, a-t-il déclaré.

Puis il dit qu’il a une crise de la quarantaine, réévalue sa vie et poursuit un diplôme en sociologie.

“J’ai réalisé qu’en fait, tout le monde mérite une gâterie. Ce ne sont pas seulement ces quelques personnes avec cette poche de revenu disponible qu’elles peuvent dépenser pour un repas flashy”, a-t-il déclaré.

“Alors j’ai changé d’où j’étais, d’où je venais, et j’ai ouvert la boulangerie et nous en avons fait de la nourriture abordable – mais de la vraie nourriture – pour tout le monde. Et je n’ai jamais été aussi heureux. Je n’ai jamais été aussi pauvre, mais je “Je n’ai jamais été aussi heureux.”