Un boulanger américain condamné à une amende pour avoir refusé de faire un gâteau de transition transgenre

Un boulanger du Colorado qui a remporté une victoire partielle à la Cour suprême des États-Unis en 2018 pour avoir refusé de faire un gâteau de mariage pour un couple de même sexe a violé la loi anti-discrimination de l’État en refusant de faire un gâteau d’anniversaire pour une femme transgenre, juge de l’État a statué.

Dans la décision de mardi, le juge du district de Denver, A. Bruce Jones, a déclaré qu’Automne Scardina s’était vu refuser un gâteau bleu à l’extérieur et rose à l’intérieur pour célébrer sa transition de genre le jour de son anniversaire en raison de son statut de transgenre en violation de la loi. Alors que Jack Phillips a déclaré qu’il ne pouvait pas faire le gâteau à cause de son message, Jones a déclaré que l’affaire concernait un refus de vendre un produit et non un discours forcé.

Il a souligné que Phillips a déclaré lors d’un procès en mars qu’il ne pensait pas que quelqu’un puisse changer de sexe et qu’il ne célébrerait pas « quelqu’un qui pense qu’il le peut ».

« Les lois anti-discrimination visent à garantir que les membres de notre société qui ont historiquement été traités de manière injuste, qui ont même été privés du droit quotidien d’accéder aux entreprises pour acheter des produits, ne soient plus traités comme des« autres », » Jones a écrit.

Le groupe représentant Phillips, Alliance Defending Freedom, a déclaré mercredi qu’il ferait appel de la décision, qui l’a condamné à payer une amende de 500 $. L’amende maximale pour chaque violation de la loi anti-discrimination du Colorado est de 500 $. Mais il n’était pas clair dans la décision si l’amende était pour les deux tentatives faites par Scardina pour commander le gâteau ou juste une.

« Les militants radicaux et les représentants du gouvernement ciblent des artistes comme Jack parce qu’ils ne feront pas la promotion de messages sur le mariage et la sexualité qui violent leurs convictions fondamentales », a déclaré l’avocate générale du groupe, Kristen Waggoner, dans un communiqué.

Scardina, un avocat, a tenté de commander le gâteau le même jour en 2017 que la Cour suprême des États-Unis a annoncé qu’elle entendrait l’appel de Phillips dans l’affaire du gâteau de mariage. Scardina a déclaré qu’elle voulait « contester la véracité » des déclarations de Phillips selon lesquelles il servirait les clients LGBT, mais sa tentative d’obtenir un gâteau n’était pas un « montage » destiné à intenter une action en justice, a déclaré Jones.

L’un des avocats de Scardina, John McHugh, a déclaré que l’affaire concernait la façon dont les personnes LGBT sont traitées, et pas seulement ce qui lui est arrivé.

« Il s’agit d’une entreprise ouverte au public qui dit simplement à toute une classe de personnes dans la communauté que votre identité, qui vous êtes, est quelque chose qui est répréhensible », a-t-il déclaré.

