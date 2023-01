Un boucher meurt après avoir été renversé par un cochon à Hong Kong | Nouvelles du monde

Un boucher serait mort en tentant d’abattre un cochon à Hong Kong vendredi dernier.

Le boucher de 61 ans a été jeté à terre par le cochon qui se débattait et blessé par un couperet à viande de 15 pouces, selon la police de la ville.

Le boucher avait déjà tiré sur le cochon avec un pistolet paralysant électrique et était sur le point de tuer l’animal lorsqu’il a repris conscience et l’a renversé, selon CNN.

Un collègue a trouvé l’homme inconscient avec une blessure au pied gauche et un couperet à la main. Il a été transporté à l’hôpital et plus tard déclaré mort.

La police de Hong Kong a déclaré que la cause du décès n’avait pas encore été déterminée.

Le boucher travaillait dans l’abattoir de Sheung Shui, dans la banlieue nord de Hong Kong, près de sa frontière avec la Chine continentale.

Le département du Travail de Hong Kong aurait ouvert une enquête.

Il s’est dit “attristé par le décès et exprime sa plus profonde sympathie à sa famille”.

“Nous terminerons l’enquête dès que possible pour identifier la cause de l’accident, déterminer la responsabilité des responsables et recommander des mesures d’amélioration”, a indiqué le département.

“Nous prendrons des mesures conformément à la loi en cas de violation de la législation sur la sécurité au travail.”