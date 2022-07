Un bosquet de séquoias géants menacé par un incendie en Californie

PARC NATIONAL DE YOSEMITE, Californie (AP) – Le plus grand bosquet de séquoias géants du parc national de Yosemite a été fermé vendredi et des centaines de personnes ont été évacuées à proximité alors qu’un incendie de forêt brûlant à travers une forêt dense est devenu le dernier ces dernières années à menacer les plus grands arbres du monde.

Une équipe a été envoyée à Mariposa Grove pour envelopper certains des troncs massifs dans du papier d’aluminium résistant au feu afin de les protéger lorsque l’incendie est devenu incontrôlable, a déclaré Nancy Phillipe, porte-parole des informations sur les incendies à Yosemite.

Plus de 500 séquoias matures ont été menacés, mais aucun dommage grave n’a été signalé à des arbres nommés, tels que le Grizzly Giant, âgé de 3 000 ans.

La cause de l’incendie faisait l’objet d’une enquête et le reste du parc est resté ouvert alors que près de 300 pompiers tentaient de contrôler les flammes à l’aide de deux hélicoptères larguant de l’eau et d’un camion-citerne déversant un retardateur de flamme, a déclaré Phillipe.

Les séquoias géants, originaires de seulement environ 70 bosquets répartis le long du versant ouest de la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada en Californie, étaient autrefois considérés comme imperméables aux flammes, mais sont devenus de plus en plus vulnérables à mesure que les incendies de forêt sont alimentés par une accumulation de sous-bois après un siècle de suppression des incendies et de sécheresse exacerbée par les changements climatiques sont devenus plus intenses et destructeurs.

Les incendies de forêt provoqués par la foudre au cours des deux dernières années ont tué jusqu’à un cinquième des 75 000 grands séquoias estimés, qui sont les plus gros arbres en volume.

Il n’y a pas eu d’étincelle naturelle évidente pour l’incendie qui s’est déclaré jeudi à côté du sentier Washburn du parc, a déclaré Phillipe. De la fumée a été signalée par des visiteurs marchant dans le bosquet qui a rouvert en 2018 après une rénovation de 40 millions de dollars qui a duré trois ans.

Le bosquet, qui se trouve à l’intérieur de l’entrée sud du parc, a été évacué et personne n’a été blessé.

L’incendie s’était étendu à 466 acres (188 hectares) vendredi soir, ont indiqué les autorités.

Des ordres d’évacuation ont été émis vendredi pour le bosquet ainsi que la communauté voisine de Wawona – qui est entourée par le parc – et le terrain de camping de Wawona, où environ 600 à 700 personnes séjournaient dans un terrain de camping, des chalets et un hôtel historique.

Une violente tempête de vent a ravagé le bosquet il y a un an et demi et a renversé 15 séquoias géants, ainsi que d’innombrables autres arbres.

Les arbres abattus, ainsi qu’un grand nombre de pins tués par les scolytes, ont fourni suffisamment de carburant pour les flammes, mais les vents vendredi étaient calmes et le feu ne se propageait pas rapidement.

Le parc a utilisé des brûlages dirigés pour nettoyer les broussailles autour des séquoias, ce qui aide à les protéger si les flammes se propagent plus loin dans le bosquet.

“Lorsque les incendies indésirables frappent ces zones, cela a tendance à ralentir le taux de propagation et nous aide à prendre un certain contrôle”, a déclaré Phillipe.

Dans les contreforts de la Sierra, à 80 miles (128 kilomètres) au nord-ouest de l’incendie de Yosemite, certains ordres d’évacuation ont été levés alors que le confinement est passé à 70% sur l’Electra Fire qui avait brûlé 7 miles carrés (18 kilomètres carrés).

L’incendie s’est déclaré près de Jackson lundi et a temporairement forcé une centaine de personnes célébrant les vacances du 4 juillet le long d’une rivière à chercher refuge dans une installation de Pacific Gas & Electric Co.

The Associated Press