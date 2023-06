Un Boris Johnson réformé pourrait-il diriger le Parti réformiste de Nigel Farage ou s’agit-il simplement d’une politique fantaisiste ?

La dirigeante de l’EX-SNP, Nicola Sturgeon, a été arrêtée par la police pour un prétendu trou béant de 600 000 £ dans les coffres de la campagne Indyref de son parti.

Le mari Peter Murrell, chef du parti pendant près d’un quart de siècle, a déjà été transporté après qu’un camping-car de luxe de 60 000 £, prétendument financé par le SNP, a été saisi devant le domicile de sa mère.

Cela représente un coup de marteau pour le nouveau chef du SNP en difficulté, Humza Yousaf, qui a présidé à une chute de 10% dans les sondages.

Et une aubaine de loterie politique pour Sir Keir Starmer et ses espoirs d’une majorité travailliste pure et simple en 2024.