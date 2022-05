Un “Borgen” plus sombre revient et se dirige vers le Groenland

Mais maintenant, les enjeux sont plus importants : au lieu d’histoires épisodiques de combats interpartis, ce “Borgen” suit une seule intrigue tout au long de la saison : de grandes réserves de pétrole sont découvertes au Groenland et des tensions géopolitiques éclatent autour de questions de souveraineté, de changement climatique et de décolonisation. . Et tout cela entre des personnages qui ont eux-mêmes non seulement vieilli, mais plus sombres : moins de “West Wing”, plus de “House of Cards”.

Lorsque “Borgen” a diffusé ce qui semblait être son dernier épisode à la télévision danoise en 2013, l’émission était déjà en passe de devenir un succès international ; finalement diffusé dans 70 pays, il lancera la carrière hollywoodienne de plusieurs de ses stars, dont Knudsen, Birgitte Hjort Sorensen et Pilou Asbaek.

Le portrait immensément sympathique de Knudsen d’un idéaliste politique qui était à la fois un leader déterminé et une femme vulnérable (le premier épisode l’avait connue pour avoir du mal à s’intégrer dans le costume qu’elle prévoyait de porter lors d’un débat important) a peut-être même aidé le public à accepter l’idée d’un femme premier ministre; Le Danemark a élu sa première, Helle Thorning-Schmidt, un an après les débuts de “Borgen” en 2010. Mais cela a également fait de Birgitte une icône féministe à l’échelle mondiale. “J’étais à Londres une fois”, a déclaré Knudsen. “Et une femme est venue vers moi et m’a dit qu’elle avait quelque chose sur son réfrigérateur qui disait:” Que ferait Birgitte Nyborg? “”