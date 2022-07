Un bon vin n’a pas à être cher. Voici comment acheter des boissons à bas prix

Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Pour être clair, il y a des vins bon marché, et il y a évaluer vins. Les vins bon marché sont ceux qui ne vous coûteront peut-être que quelques dollars, mais dont la qualité est… eh bien… discutable. Les vins de valeur, en revanche, peuvent avoir une large gamme de prix, allant de vraiment bon marché à un peu cher, mais qui offrent trop de prix, quel que soit leur prix. Cara Patricia est sommelière et copropriétaire du San Francisco’s DécantSF et partagé récemment des conseils d’achat de vin par e-mail. “Si (le prix) semble trop beau pour être vrai, c’est le cas”, a-t-elle déclaré. “Vin boîte être bon marché, mais cela a un coût.”

Déterminer quels vins représentent une excellente valeur peut être difficile, même pour les consommateurs de vin instruits, c’est pourquoi des gens comme Patricia ont des emplois qu’ils aiment. (Conseil de pro : les bouchons plutôt que les bouchons à vis ne signifient pas nécessairement un meilleur vin.) Le vin est une catégorie énorme à laquelle des personnes telles que les sommeliers et autres professionnels du vin consacrent leur vie.

En tant que consommateurs de vin occasionnels, nous ne sommes pas censés savoir tout ou même quoi que ce soit, et pourtant, nous nous sentons parfois encore intimidés de demander de l’aide. Quelque part au cours des deux dernières décennies, on a l’impression que l’attitude dominante est devenue que la connaissance du vin était une exigence pour les adultes urbains. Mais qu’est-ce qu’un adulte urbain doit faire quand on a parfois l’impression que le seul mot que nous ayons pour décrire notre préférence en matière de vin est ” sec “, et que la seule stratégie financière que nous ayons lorsque nous achetons du vin est de choisir la deuxième sélection la moins chère ? (Astuce : cela ne représente pas souvent le meilleur rapport qualité-prix.)

La devise du vin de Patricia est “boire pour soi”, et DecantSF est connu pour son approche détendue pour connecter les gens avec des vins qu’ils vont adorer, sans même un soupçon de prétention. En tant qu’entreprise détenue par des femmes et des homosexuels, la priorité absolue de DecantSF est l’inclusivité, y compris en matière de budget. En utilisant l’expertise viticole de Patricia et son attitude conviviale, voici sept stratégies sur la façon d’acheter les meilleurs vins. (Vous pouvez également découvrir comment économiser de l’argent en achetant chez Whole Foods et si c’est moins cher d’acheter en ligne qu’à l’épicerie.)

Achetez local

“Vous n’allez pas trouver un expert en vin dans un magasin à grande surface”, a déclaré Patricia. “Magasinez dans des boutiques où se trouvent les experts” et vous aurez accès à une mine de connaissances acquises au cours de nombreuses années d’études, d’évaluations et, plus important encore, en buvant vin. Les pros du vin ont aussi souvent un budget limité. “Allez dans un magasin et demandez des choix de personnel dans votre budget”, a conseillé Patricia. “Si vous cherchez des vins à moins de 25 $, demandez les vins préférés du personnel, car c’est probablement ce qu’ils boivent le plus souvent à la maison.”

“Chez DecantSF, nous goûtons tout à l’aveugle avant de l’apporter dans le magasin, et la section la plus difficile à goûter à l’aveugle est celle de nos vins les moins chers”, a déclaré Patricia. “Nous vraiment nous voulons que ces vins offrent un rapport qualité-prix et un goût délicieux, nous sommes donc très pointilleux avec ce que nous apportons. Nous approvisionnons nos propres maisons avec ces vins, ils doivent donc être bons !”

Mais local n’est pas toujours une option. Si votre région ne possède pas de magasin de vin réputé, vous pouvez consulter notre liste de meilleurs clubs de vin en ligne et meilleurs services de livraison d’alcool pour 2022.

Connaissez votre prix



Vous avez parfaitement droit à votre budget et ne devriez jamais vous sentir gêné par ce que vous cherchez à dépenser. Les professionnels du vin traitent chaque jour avec des personnes dont le budget se chiffre en dizaines de dollars, ainsi qu’avec des personnes dont le budget se chiffre en dizaines de milliers de dollars. Quoi qu’il en soit, ils sont prêts à jouer les entremetteurs et tirent une grande fierté professionnelle de la mise en relation des gens avec les bonnes bouteilles, quelles que soient les considérations budgétaires.

“Si j’ai appris une chose en tant que sommelier de restaurant et propriétaire de magasin, c’est : allez droit au but et soyez honnête avec ce que vous recherchez”, a déclaré Patricia. “Soyez franc avec ce que vous voulez”, surtout si vous travaillez avec un budget serré. Par exemple, elle suggère de commencer par quelque chose comme : « Je cherche un vin rouge à moins de 30 $. J’ai déjà apprécié des vins comme X, Y et Z et j’aimerais quelque chose de similaire. Avez-vous des suggestions ? Vous êtes plus susceptible d’avoir une expérience d’achat de vin positive si vous ouvrez avec honnêteté.

Les applications et les sites Web sur le vin sont un excellent moyen de comparer les prix et de s’assurer que vous ne payez pas trop cher. Essayez l’un de ces trois applications de vin gratuites pour vous assurer que vous ne vous faites pas arnaquer.

Évitez les vins à la mode

“Méfiez-vous des modes, des chouchous d’Instagram ou du marketing flagrant”, a déclaré Patricia. Une quantité disproportionnée de dollars de marketing est dépensée pour seulement une fraction des vins du monde. (En vous regardant, Whispering Angel.) La plupart des producteurs de vin de qualité supérieure préfèrent garder leur argent dans les vignobles et la cave, produisant d’excellents vins. Ils s’appuient sur leurs propres salles de dégustation, ainsi que sur les sommeliers et le personnel des cavistes pour faire le marketing à leur place, basé sur un véritable plaisir des vins, plutôt que sur des publicités coûteuses et des parrainages avec des influenceurs. “Il y a souvent une majoration de prix sur les vins les plus frais ou les plus chauds”, a déclaré Patricia, “et vous pouvez dire quand une grande partie de l’argent va dans le marketing plutôt que dans le produit.”

Orange ou vins ambréscependant, les tendances en matière de vins valent la peine d’être étudiées pour des sélections d’excellent rapport qualité-prix.

Sortez la carte

Devenir sommelier a énormément à voir avec la géographie, ce qui est une autre bonne raison de les mettre à votre service lorsqu’il s’agit de trouver des vins d’un bon rapport qualité-prix. Vous n’avez pas besoin de connaître toutes les petites régions viticoles, ni même toutes les grandes, mais vous pouvez vous rendre service en apprenant à connaître quelques régions importantes pour les styles ou les cépages que vous aimez le plus, puis en apprenant à connaître leur voisins.

“Recherchez des régions qui se trouvent juste en dehors des régions célèbres”, a déclaré Patricia. “Peut-être que Sancerre devient un peu trop cher, mais il y a beaucoup de beaux sauvignons blancs de Touraine à essayer. Les prix de Napa Valley sont fous ! Essayons plutôt quelque chose des contreforts d’El Dorado.”

Il peut également être utile de savoir ce que le Nouveau Monde ou d’autres régions émergentes produisent des vins de style similaire à certains des poids lourds, car ce sont souvent des endroits qui offrent trop pour leur prix. Si vous aimez les gros cabernets sauvignons de Bordeaux ou de Napa Valley, recherchez les gros rouges de Chili ou Etat de Washington pour économiser de l’argent sans sacrifier la qualité. Les chardonnays opulents ne se limitent pas non plus à la France et à la Californie, avec des expressions magnifiques et adaptées au portefeuille provenant de Australie et Afrique du Sud.

Rechercher des vins d’entrée de gamme

Les producteurs de vin les plus célèbres du monde le sont devenus pour la fabrication de certains des vins les plus légendaires du monde, qui rapportent le gros prix. Mais ce sont très rarement les seuls vins qu’ils produisent, et la plupart proposent des bouteilles provenant de régions viticoles plus larges et moins chères que leurs meilleures cuvées.

“Vous aimez le riesling Grosses Gewächs sec, mais vous ne pouvez pas débourser 100 $ ? Essayez un riesling Trocken sec du même domaine pour le quart du prix”, a déclaré Patricia. “Vous aimeriez pouvoir faire des folies sur le Puligny-Montrachet ? Essayez le Bourgogne Blanc de votre producteur préféré, qui peut souvent être un mélange de fruits déclassés de vignes plus jeunes.”

En plus d’examiner plus largement la carte des vins, il peut également s’agir d’une stratégie financière judicieuse pour essayer des raisins moins célèbres de producteurs très célèbres. “Essayez différents cépages de producteurs réputés”, a déclaré Patricia. “Vous aimez un Barolo en particulier ? Essayez leur Barbera d’Asti et obtenez la même excellente vinification avec un cépage différent qui coûte beaucoup moins cher à faire.”

Envisager l’adhésion

Certains cavistes proposent des offres d’adhésion qui valent la peine d’être examinées. “Il y a généralement des réductions pour les membres et vous obtenez beaucoup plus de variété à chaque période que si vous étiez membre d’un club de vignobles”, a déclaré Patricia. “Par exemple, les membres des clubs de bouteilles de DecantSF bénéficient de 10 % de réduction sur toute nouvelle commande de vins présentés dans les clubs, d’une suppression des frais de bouchon pour les bouteilles à boire dans le magasin, de vols de vin gratuits, de réductions sur les cours, de préventes et d’autres avantages.”

En ce qui concerne les adhésions ou les abonnements au vin en ligne, elle a conseillé de faire preuve d’un scepticisme sain. “Éloignez-vous des clubs de vin en ligne uniquement qui veulent que vous soyez un” investisseur “, ou utilisez un quiz d’algorithme au lieu d’un sommelier pour correspondre à vos préférences, ou garantissez une caisse de vin pour beaucoup trop bon marché”, a déclaré Patricia. “Ce sont souvent des vins de qualité inférieure utilisant des fruits produits en masse et une main-d’œuvre exploitée qui est mélangée et embouteillée sous des noms fantaisistes. Vous pouvez aussi bien acheter dans l’étagère du bas chez Walmart.”

Cependant, si votre région ne possède pas de magasin de vin réputé, nous avons sélectionné pour vous quelques clubs de vin en ligne avec Le meilleur club de vin de Crumpe pour 2022. Certains détaillants de vin en ligne, tels que proposent également des offres de lancement pour les premiers acheteurs, et Dernière bouteille propose périodiquement des week-ends d’achat marathon, qui peuvent tous être un bon moyen de faire le plein.

Achète en masse

L’achat en vrac est une stratégie traditionnelle et économique, et cela ne s’arrête certainement pas au vin. “Achetez plus, économisez plus”, a déclaré Patricia. “Par exemple, DecantSF offre une remise de 5 % sur six bouteilles ou une remise de 10 % sur plus de 12 bouteilles.” Vous pouvez également économiser sur l’expédition ou la livraison en vous approvisionnant en vin plusieurs fois tout au long de l’année, plutôt que de sortir pour une bouteille pour chaque occasion qui en nécessite une. Les bouteilles de plus grand format, comme les magnums, ou même le vin en boîte – oui, je l’ai dit – de producteurs réputés peuvent vous faire économiser de l’argent.

