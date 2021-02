Un bon smartphone sous-30k qui ne fait pas beaucoup de mal

Il se trouve que c’est comme l’histoire de deux mondes. D’une part, le Samsung Galaxy F62 est livré avec un processeur de qualité phare (bien que plus ancien), ce qui lui donne une base solide sur laquelle s’appuyer. Dans le même temps, tout bien considéré, cela ressemble toujours à un smartphone courant. Bien que cela soit en partie dû à la fatigue de voir autant de smartphones lancés chaque année, la dernière partie du blâme incombe au OnePlus Nord – un smartphone qui a relancé à lui seul un segment de smartphones presque mort.

Vous voyez, avant l’arrivée du Nord (puis du Google Pixel 4a), la fourchette de prix de 20 000 Rs à 30 000 Rs en Inde pour les smartphones était un jeu d’enfant. C’était inflexible – les gens préféreraient soit dépenser moins et être heureux pour ce qu’ils ont obtenu à environ Rs 15000, soit dépenser plus de Rs 30000 et opter pour des appareils tels que les iPhones de l’ancienne génération à prix réduit, les téléphones OnePlus et quelques sous- téléphones Samsung phares.

Appartenant à ce dernier, le Samsung Galaxy F62 a un prix élevé – la variante de 6 Go de RAM ne coûte que Rs 23999. Son principal argument de vente est cette batterie massive – 7000 milliampères de puissance, associée au processeur Samsung Exynos 9825 qui figurait également dans la série de smartphones Samsung Galaxy Note 10. C’est un processeur qui a déjà deux ans, mais c’est néanmoins une puce de qualité phare.

La question, alors, est-ce que la tarification précaire de Samsung fonctionne vraiment? Le Samsung Galaxy F62 se sent-il comme un smartphone cohérent, qui a du sens en tant que package? Est-ce quelque chose que vous aimeriez utiliser – et afficher? Voici tout cela et plus encore, dans notre revue Samsung Galaxy F62.

Tout d’abord, la performance est assez soignée

Dans le langage de la technologie, un processeur vieillissant de deux ans équivaut grossièrement à un humain vieillissant d’environ 16 ans. Ce n’est pas une hypothèse exagérée, vraiment – il y a deux ans, vous n’auriez pas appelé la tête d’un développeur s’il n’avait pas tenu compte du très important mode sombre d’aujourd’hui. Dans tous les cas, deux ans se sont écoulés depuis que le SoC Samsung Exynos 9825 était neuf et à la pointe de la technologie. La bonne chose, cependant – deux ans plus tard, il semble toujours tenir bon, au moins dans une semaine d’utilisation.

Nous avons négligé les scores de référence typiques pour celui-ci, car il est de notoriété publique que les scores de référence sont loin d’être une représentation factuelle des performances réelles d’un appareil. Mais c’est vraiment dans ce dernier que le Samsung Galaxy F62 nous a un peu impressionné. Même avec OneUI 3.1 considérablement lourd de Samsung en plus d’Android 11, les bégaiements perceptibles et irritables n’étaient pas aussi fréquents que prévu. La plupart des tâches quotidiennes se chargent comme prévu, et même la variante de 6 Go de RAM que nous avions avec nous ne nous a pas particulièrement ennuyés. Oui, Instagram se figeait et se rechargeait trop souvent à chaque fois pour économiser en utilisant la mémoire d’arrière-plan et garder le téléphone dans son ensemble relativement fluide, tout comme Microsoft Office en rechargeant les fichiers PDF à partir du milieu de la page, mais ce sont des bizarreries que vous trouveriez plus chères. les téléphones aussi.

Jouer sur le Samsung Galaxy F62 était également acceptable, mais pas totalement sans stress. Call of Duty: Mobile, par exemple, se figerait et bégayerait plusieurs fois si je quittais le jeu au milieu du jeu pour répondre à un appel urgent et y revenir. Même après cela, ce n’était pas exactement aussi doux que ce à quoi on pourrait s’attendre d’une puce de performance de qualité phare. Cela dit, il produit des fréquences d’images cohérentes, ce qui signifie que vous pouvez légitimement avoir des marathons de jeu d’une heure sur ce téléphone. Avertissement juste, cependant – il montre des indicateurs de ralentissement considérable dans un proche avenir.

Ce qui ne m’a pas charmé avec le Samsung Galaxy F62, c’est l’idée d’utiliser un processeur ancienne génération, maintenant. À l’heure où de plus en plus de téléphones des segments premium et moyen haut de gamme équipent leurs appareils de modems 5G en vue d’un avenir proche, le Galaxy F62 ne vous offre que la 4G. Cela signifie que vous devrez mettre à niveau votre téléphone dans environ un an ou deux si vous souhaitez obtenir la nouvelle norme de connectivité en cours. L’ancien chipset réduit également la longévité de l’appareil en termes de réception de mises à jour, donc tout bien considéré, sachez qu’avec le Galaxy F62, vous faites un investissement à court terme très vocal.

Bien que ce ne soit pas un problème puisque nous sommes nombreux à mettre à niveau leurs téléphones en un an ou deux ans, la question est, si vous avez la possibilité d’acheter un téléphone avec une plus grande longévité à environ le même prix, choisiriez-vous volontairement le plus court option de durée? Je sais que je ne le ferais pas.

Autonomie de la batterie: justifie à lui seul l’achat du Galaxy F62

C’est là que le Samsung Galaxy F62 gagne tout son argent. Si l’ancien processeur, ses légers signes de fatigue, pas de 5G et des questions sur les mises à jour logicielles vous concernent, la batterie de 7000mAh est sa réponse. Ce gigantesque batterie prend une quantité assez solide de coups, où après cinq heures consécutives de diffusion en direct du charmant siècle de Ravi Ashwin contre l’Angleterre de Joe Root, il me restait encore plus de 50% d’énergie à partir d’une charge complète. Ceci est combiné avec une gamme régulière d’e-mails, de messages professionnels et d’appels en arrière-plan, ce qui est assez impressionnant.

LIRE ASLO | OnePlus Nord Review: ce téléphone Android revisite les tueurs phares, et nous l’adorons

Si vous avez une charge de travail très lourde d’appels et que vous passez beaucoup de temps à l’écran, le Samsung Galaxy F62 a beaucoup de sens. Le chargeur rapide de 25 W peut recharger la batterie en un peu moins de 1 heure et 45 minutes, une charge de 50% arrive à environ 50 minutes et une charge de 15 minutes vous laisse environ 18% de batterie. Ceci, pour référence, est suffisant pour deux heures de diffusion en direct HD ininterrompue – pas mal du tout. Si des performances débridées ne sont pas votre besoin et que vous ne vous classez pas comme un utilisateur expérimenté, l’endurance de la batterie du Samsung Galaxy F62 peut justifier pourquoi vous voudrez peut-être posséder ce téléphone.

Performances de la caméra: pas mal, mais pas remarquables

Les performances globales de l’appareil photo du Samsung Galaxy F62 sont un peu trop proches de celles offertes par le Samsung Galaxy M51, car il a exactement la même configuration. Le téléphone reçoit un appareil photo principal de 64 mégapixels, une unité ultra-large de 12 mégapixels, une unité macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Pour un verdict à grande échelle, lisez notre examen du Samsung Galaxy M51.

Gauche: image groupée de l’appareil photo principal 64MP, droite: photo ‘Macro’ de l’appareil photo macro dédié 5MP. Les différences sont très évidentes. (Image: Shouvik Das / News18.com)

Pour résumer, cependant, l’unité de caméra principale est assez vive et produit des niveaux de détail et de fidélité globaux acceptables. Les couleurs sont une touche accrue en termes de saturation, mais pas quelque chose que vous détesteriez. L’unité ultra-large est en fait tout à fait utilisable, et celle que j’ai étonnamment aimé, pour être honnête. Cependant, cela produit une étrange teinte de morosité en termes de reproduction globale des couleurs, mais en termes de mise au point automatique et de détails, cela convient bien. Cependant, j’ai trouvé la caméra macro plutôt inutilisable – elle produirait des photos extrêmement bruyantes ou échouerait complètement à faire la mise au point. En termes de performances de vidéographie, le Samsung Galaxy F62 fait le moins que vous attendiez, mais il peut filmer des vidéos 4K à 30 ips. Cependant, cela chauffe un peu le téléphone.

Affichage: assez agréable, même sans la magie du taux de rafraîchissement rapide

Le Samsung Galaxy F62 utilise également le même panneau d’affichage Full HD + Super AMOLED + de 6,7 pouces que le Galaxy M51, ce qui est une bonne chose. Les couleurs sont nettes et percutantes, les niveaux de noir sont excellents, les niveaux de contraste sont bons, la lisibilité à la lumière du soleil est acceptable, la visualisation en basse lumière est agréable et les angles de vision sont également excellents. Il n’y a pas de réel problème avec cet écran et il fait partie des écrans de smartphone les plus fiables du marché. Cependant, vous manquez un panneau de taux de rafraîchissement plus rapide, que la plupart des concurrents de chaque côté de sa tarification fournissent aujourd’hui. Encore une fois, c’est l’un de ces facteurs qui serait bien pour le moment, mais qu’il ne serait pas bon de passer à côté, alors que les mois passent.

Construction, design et ergonomie: ne l’achetez pas en vert

Mis à part le fait que le Samsung Galaxy F62 est un aimant à empreintes digitales et à bavures – NE l’achetez PAS en vert, si vous décidez de l’acheter. En fait, tenez-vous-en uniquement à la variante noire, où le doux motif à demi-rayures longitudinales est élégant et haut de gamme. Avec la variante verte, Samsung utilise une couleur de base en acier brillant sur son panneau arrière en polycarbonate «3D glasstic», et l’effet qui en résulte est plutôt collant.

LIRE AUSSI | Revue de Vivo V20: Android 11, caméras intéressantes et design chic, mais … Rs 24 990?

En dehors de cela, cependant, le Galaxy F62 semble assez robuste. Il se sent conçu pour durer, et le poids compréhensible grâce à la batterie de 7000 mAh ajoute une touche rassurante au téléphone. Cela semble un peu trop lourd au début, mais on s’y habitue très vite. L’ergonomie des boutons est acceptable compte tenu de la taille du téléphone, mais il est indéniable que ceux qui ont des paumes plus petites auront indéniablement du mal à l’utiliser. Cela est vrai pour presque tous les téléphones d’aujourd’hui.

Verdict: le Samsung Galaxy F62 mérite d’être considéré

… seulement si vous pouvez vivre avec ses compromis très évidents. Ce téléphone ralentira plus évidemment que les autres nouveaux autour de sa marque de prix, mais pas au point de devenir inutilisable. Vous ne pourrez pas jouer à des jeux avec des paramètres graphiques de pointe, mais à un point légèrement inférieur, le Galaxy F62 est l’un des interprètes les plus fiables. Le téléphone est énorme et encombrant, mais sa batterie de 7000 mAh est un argument de vente solide que vous ne pouvez pas vraiment ignorer. L’appareil photo… eh bien, ce n’est pas génial, mais c’est certainement plus que suffisant pour le rendez-vous occasionnel avec la photographie. Tout bien considéré, le Samsung Galaxy F62 est un smartphone que vous devez absolument garder à l’esprit. Nous pensons que vous devriez acheter la variante de 8 Go de RAM si vous le faites.

À ou autour de son prix, vous avez le Vivo V20 et le Realme X7 5G, et je recommanderais le Galaxy F62 sur les deux. Cependant, en dépassant légèrement son prix, est-ce qu’il bat le favori des fans, le OnePlus Nord? Si la vie de la batterie est votre seule priorité, alors oui, c’est le cas. Cependant, en termes d’esthétique générale, de performances globales et de nouveauté innée, le Nord conserve toujours son titre.