Un bon moment enneigé au Rutland Winter Light Up de Kelowna

Le froid n’a pas arrêté de s’amuser à Kelowna ce week-end.

Environ 3 000 personnes sont venues au Rutland Winter Light Up au Rutland Centennial Park dimanche 27 novembre.

Même la neige est apparue, commençant à tomber vers 16 heures pendant que la chorale du Rutland Senior Secondary chantait de la musique de Noël traditionnelle.

La journée a été remplie de vendeurs, de musique, de jeux et de collations avant que le grand arbre des fêtes ne soit allumé dans toute sa splendeur à 16h30.

Le joyeux homme en rouge était également présent pour prendre des photos avec les enfants et collecter toutes les lettres au Père Noël.

Le compte à rebours lumineux a été animé par le maire de Kelowna, Tom Dyas, aux côtés du conseiller de Kelowna Loyal Wooldridge et de la députée Renee Merrifield.

Arbre de NoëlKelownaHiver