Un bon moment de pêche à venir pour les Warriors de West Kelowna

Les West Kelowna Warriors rendent à nouveau hommage à leurs partisans voisins.

L’affrontement du 13 janvier contre les Spruce Kings de Prince George sera la soirée annuelle des guerriers de Peachland, où l’équipe porte des maillots de couleur pêche en remerciement de ceux qui soutiennent l’équipe du voisin de West Kelowna au sud.

“Vivre un match des Warriors est excitant pour les jeunes de Peachland”, a déclaré le maire de Peachland, Patrick Van Minsel. « … organiser une soirée annuelle des Peachland Warriors est une excellente façon de montrer son appréciation aux supporters qui viennent de notre ville. J’ai hâte de faire partie d’une petite partie de cet événement.

Les festivités commencent quelques jours avant la mise au jeu, lorsque l’équipe des Warriors se rendra à Peachland Elementary le 10 janvier pour rencontrer les élèves et même jouer au hockey en salle.

La nuit suivante, les Warriors organiseront un patinage ouvert à la patinoire extérieure en face de la cour des travaux publics de Peachland, qui comprendra également une mêlée amicale entre l’équipe et les pompiers locaux.

Les fans sont encouragés à apporter leurs casques, bâtons et patins entre 17h et 19h. le 11 janvier à la patinoire extérieure.

