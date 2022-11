Un bon départ glisse entre les doigts des Américains lors de l’ouverture de la Coupe du monde

AL RAYYAN, Qatar – Walker Zimmerman a agité son index gauche en l’air d’où il était étendu sur le sol. Il secoua la tête et cria : « Non, non, non, non, non ! Mais cela n’a servi à rien. L’arbitre pointait déjà le point de penalty.

Les États-Unis menaient le Pays de Galles par la plus petite des marges lors du retour des équipes à la Coupe du monde lorsque, à environ 10 minutes de la fin du temps d’arrêt, Zimmerman s’est glissé dans les jambes de la superstar galloise Gareth Bale et l’a envoyé tomber sur l’herbe. .

Bientôt, Bale était à nouveau sur ses pieds, envoyant son penalty dans le coin droit du filet, marquant le but qui a aidé le Pays de Galles à arracher un match nul 1-1 qui aurait peut-être convenu aux deux équipes, mais n’en aura vraiment plu qu’à une seule.