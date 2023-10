Un « bon » cholestérol élevé ou faible peut augmenter le risque de démence, selon une étude

Le soi-disant « bon » cholestérol HDL pourrait ne pas être aussi sain que les experts le pensaient autrefois, suggère une nouvelle étude.

Le nouveau étude, publié mercredi dans Neurology, a révélé qu’avoir des taux élevés ou faibles de lipoprotéines de haute densité, ou HDL, cholestérol, peut augmenter le risque de démence chez les personnes âgées. De nouvelles preuves montrent que maintenir le taux de cholestérol HDL dans une certaine fourchette est important pour la santé cardiovasculaire et cérébrale.

« La relation entre le cholestérol HDL et la démence est plus complexe que nous le pensions », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Erin Ferguson, doctorante en épidémiologie à l’Université de Californie à San Francisco. « Bien que l’ampleur de cette relation soit relativement faible, c’est important, »

Les résultats montrent une corrélation entre le cholestérol HDL et la démence, mais ne prouvent pas que des niveaux faibles ou élevés de lipides provoquent directement la démence.

L’étude, soutenue par l’Institut national sur le vieillissement et les National Institutes of Health, a porté sur plus de 184 000 adultes âgés en moyenne de 70 ans. Aucun d’entre eux ne souffrait de démence au début de l’étude. Les chercheurs ont utilisé une combinaison d’enquêtes et de dossiers électroniques du plan de santé Kaiser Permanente de Californie du Nord pour suivre les niveaux de cholestérol, les comportements liés à la santé et savoir si une personne avait développé une démence sur environ 13 ans. Pendant cette période, un peu plus de 25 000 personnes ont développé une démence.

Les centres de contrôle et de prévention des maladies recommande les gens maintiennent leur taux de cholestérol total à environ 150 mg/dL, ou milligrammes par décilitre de sang, avec un LDL égal ou inférieur à 100 mg/dL. Les lipoprotéines de basse densité, ou LDL, cholestérol, sont reconnues depuis longtemps pour leur impact souvent mortel sur le système cardiovasculaire.

Les participants à l’étude ont été divisés en trois groupes en fonction de leur taux de cholestérol HDL, avec des ajustements pour d’autres facteurs de risque de démence, notamment l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques, le diabète et la fréquence à laquelle une personne boit.

Qu’est-ce qu’un niveau sain de HDL ?

Le taux moyen de cholestérol HDL dans l’étude était de 53,7 mg/dL, dans la plage recommandée de 40 mg/dL chez les hommes et de 50 mg/dL chez les femmes.

Les personnes dont le taux de cholestérol s’éloignait trop de ces chiffres étaient plus susceptibles de développer une démence au cours de l’étude.

Les personnes dont les niveaux étaient d’au moins 65 mg/dL – le plus élevé des trois groupes – étaient 15 % plus susceptibles de développer une démence. Ceux ayant les niveaux les plus bas – 11 à 41 mg/dL – présentaient un risque accru de 7 % par rapport au groupe intermédiaire.

Les chercheurs n’ont trouvé aucune association entre le cholestérol LDL et le risque de démence.

Le Dr Howard Weintraub, directeur clinique du Centre pour la prévention des maladies cardiovasculaires à NYU Langone Heart à New York, s’est dit surpris par les résultats.

« Lorsque les gens ont un taux de HDL de 90 ou 100 mg/dL, cela est associé à la démence. Mais pas ces chiffres inférieurs, environ 63 mg/dL », a déclaré Weintraub, qui n’a pas participé à la recherche.

Les experts ont compris depuis longtemps que tous les taux de cholestérol HDL ne sont pas égaux. La manière dont le corps l’utilise et l’endroit où il est stocké –– dans le cerveau ou ailleurs dans le corps –– font la différence.

Comment améliorer le HDL

Des habitudes saines, notamment l’exercice, permettent au cholestérol HDL de se transformer en particules HDL. Cela permet au HDL d’accomplir certaines des tâches importantes pour lesquelles il est vanté, notamment l’élimination du cholestérol LDL des artères et son transport vers le foie, où le corps s’en débarrasse, a déclaré le Dr Hussein Yassine, endocrinologue au Keck Medicine de l’USC. qui se spécialise dans l’impact des changements dans le métabolisme lipidique sur le risque de développer la maladie d’Alzheimer.

« La fonction réside réellement dans les particules, pas dans le cholestérol lui-même », a-t-il déclaré. « La simple augmentation des niveaux de HDL n’augmente pas sa fonction. »

Des taux élevés de cholestérol HDL peuvent rigidifier les veines et les artères. Cet impact sur le système cardiovasculaire est l’un des principaux moyens par lesquels des niveaux élevés de cholestérol HDL peuvent augmenter le risque de déficience cognitive –– l’accident vasculaire cérébral est l’un des principaux facteurs de risque de démence. Le cholestérol HDL dans le cerveau agit d’une manière complètement différente.

« Il fonctionne selon des règles différentes et suit des voies différentes de celles du cholestérol systémique », a déclaré Yassine. Le cholestérol systémique est le cholestérol stocké ailleurs dans le corps, en dehors du cerveau.

Trop de cholestérol HDL dans le cerveau peut provoquer une inflammation qui incite le cerveau à produire des amyloïdes, des dépôts anormaux qui endommagent les organes et les tissus, a-t-il ajouté.

Un autre étude récente a établi un lien entre les gènes liés à des taux élevés de cholestérol HDL et ceux qui prédisposent une personne à la démence.

Ensemble, les études soulignent que le cholestérol HDL est à la fois complexe et constitue un domaine de recherche qui doit être mieux compris.

Weintraub a déclaré qu’il n’y avait pas encore suffisamment de preuves pour affirmer que le cholestérol HDL joue un rôle important dans le risque de démence.

« Cet article pourrait suggérer que les HDL pourraient être un facteur de risque modifiable même à un stade avancé de la vie », a déclaré Ferguson. « Mais je ne dirais pas que les gens doivent s’inquiéter pour l’instant. »