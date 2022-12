Un bombardier indonésien en liberté conditionnelle s’excuse pour l’attaque de Bali en 2002

Les autorités indonésiennes ont déclaré que Patek avait été réformé avec succès en prison et qu’elles l’utiliseraient pour influencer d’autres militants à se détourner du terrorisme. Patek est toujours surveillé et devra participer à un programme de mentorat jusqu’à la fin de sa libération conditionnelle le 29 avril 2030.

Dans le sud des Philippines, des responsables ont déclaré qu’il s’était associé au groupe extrémiste local Abu Sayyaf, passant plusieurs années à former des militants et à planifier des attaques, notamment contre les troupes américaines dans le pays.

Les frères de Fauzi, Amrozi bin Nurhasyim et Ali Ghufron, qui se faisaient souvent appeler Mukhlas, et Ali Imron ont également été condamnés dans l’attaque. Amrozi et Mukhlas, ainsi qu’un troisième kamikaze, Imam Samudra, ont été exécutés en 2008. Ils n’ont jamais exprimé de remords, affirmant que les attentats visaient à punir les États-Unis et leurs alliés occidentaux pour des atrocités présumées en Afghanistan et ailleurs.