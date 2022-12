Un bombardier indonésien en liberté conditionnelle s’excuse pour l’attaque de Bali en 2002

TENGGULUN, Indonésie (AP) – Un militant indonésien qui a été libéré sur parole la semaine dernière après avoir purgé environ la moitié de sa peine initiale de 20 ans de prison pour avoir fabriqué les explosifs utilisés dans les attentats à la bombe de Bali en 2002 a présenté mardi ses excuses aux familles des victimes.

Hisyam bin Alizein, mieux connu sous son nom de guerre Umar Patek, était un membre dirigeant du réseau lié à Al-Qaïda Jemaah Islamiyah, qui a été blâmé pour les explosions dans deux boîtes de nuit à Kuta Beach qui ont tué 202 personnes – principalement des touristes étrangers – dont 88 Australiens.

“Je m’excuse non seulement auprès des habitants de Bali en particulier, mais je m’excuse également auprès de tous les Indonésiens”, a déclaré Patek aux journalistes lors d’une visite à l’ancien militant Ali Fauzi, un ami de longue date qui dirige un programme visant à déradicaliser les militants à Tenggulun, dans l’est de Java. village.

“Je m’excuse également sincèrement, en particulier auprès des Australiens qui ont également subi un très grand impact de l’attentat à la bombe de Bali”, a déclaré Patek. “Je m’excuse également auprès des victimes et de leurs familles tant au pays qu’à l’étranger, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit leur religion, je m’excuse sincèrement auprès d’eux tous.”

Vêtu d’une chemise grise et d’un couvre-chef traditionnel javanais, Patek a été chaleureusement accueilli par ses vieux amis, dont certains étaient d’anciens condamnés qui ont rejoint le programme de déradicalisation dirigé par Fauzi.

Les autorités indonésiennes ont déclaré que Patek avait été réformé avec succès en prison et qu’elles l’utiliseraient pour influencer d’autres militants à se détourner du terrorisme. Patek est toujours surveillé et devra participer à un programme de mentorat jusqu’à la fin de sa libération conditionnelle le 29 avril 2030.

La nouvelle en août de la libération anticipée imminente de Patek a suscité l’indignation en Australie. Le Premier ministre Anthony Albanese l’a décrit comme « odieux » et a déclaré que sa liberté causerait davantage de détresse aux Australiens qui ont enduré le traumatisme des bombardements. L’objection de l’Australie a incité l’administration du président Joko Widodo à retarder la libération de Patek alors que l’Indonésie a accueilli le sommet du G20 le mois dernier.

Patek a quitté Bali juste avant les attentats et a passé neuf ans dans une fuite qui l’a mené de l’Indonésie aux Philippines en passant par le Pakistan.

Dans le sud des Philippines, des responsables ont déclaré qu’il s’était associé au groupe extrémiste local Abu Sayyaf, passant plusieurs années à former des militants et à planifier des attaques, notamment contre les troupes américaines dans le pays.

Il a finalement été arrêté en janvier 2011 dans la même ville pakistanaise où les Navy Seals des États-Unis tueraient Oussama ben Laden quelques mois plus tard. Patek se cachait dans une chambre au deuxième étage d’une maison à Abbottabad, une prime d’un million de dollars sur sa tête, lorsque les forces de sécurité pakistanaises, agissant sur un tuyau de la CIA, ont fait irruption.

Il a ensuite été extradé vers l’Indonésie. C’est là que la gentillesse des policiers qui l’ont aidé à obtenir des soins médicaux a apparemment commencé à ébranler ses convictions sur les personnes qu’il considérait depuis longtemps comme des ennemis.

Il a exprimé des remords lors de son procès, affirmant qu’il avait aidé à fabriquer les bombes mais qu’il ne savait pas comment elles seraient utilisées. Il a également présenté de larges excuses, y compris aux familles des victimes, à ce moment-là.

Patek est le fils d’un marchand de viande de chèvre. Il est allé à l’école d’informatique et a appris l’anglais avant d’être recruté dans la Jemaah Islamiyah par Dulmatin, un autre militant qui a été abattu par la police indonésienne en mars 2010.

Après son arrestation, Patek a déclaré aux interrogateurs qu’il avait appris à fabriquer des bombes lors d’un séjour de 1991 à 1994 au Pakistan, puis en Afghanistan.

Patek a déclaré en août qu’il s’était engagé à aider le gouvernement avec des programmes de déradicalisation “afin qu’il puisse pleinement comprendre les dangers du terrorisme et les dangers du radicalisme”.

Fauzi a déclaré qu’il pouvait apprécier la douleur causée par la libération anticipée de Patek, mais espère que les familles des victimes et les amis australiens étaient “disposés à lui pardonner”.

Les frères de Fauzi, Amrozi bin Nurhasyim et Ali Ghufron, qui se faisaient souvent appeler Mukhlas, et Ali Imron ont également été condamnés dans l’attaque. Amrozi et Mukhlas, ainsi qu’un troisième kamikaze, Imam Samudra, ont été exécutés en 2008. Ils n’ont jamais exprimé de remords, affirmant que les attentats visaient à punir les États-Unis et leurs alliés occidentaux pour des atrocités présumées en Afghanistan et ailleurs.

Fauzi s’est retrouvé sur une liste de personnes recherchées par la police alors qu’il se trouvait sur l’île indonésienne de Sulawesi lorsqu’il a appris le carnage. Fauzi n’a jamais été inculpé pour les attentats à la bombe, mais il a passé des mois en détention policière à Jakarta.

Un autre kamikaze, Ali Imron, a été épargné par l’exécution et condamné à la prison à vie après avoir manifesté des remords et divulgué le complot aux enquêteurs.

L’attentat de Bali reste l’attentat le plus spectaculaire du JI. Bien qu’il y en ait eu plusieurs autres depuis, mais aucun aussi meurtrier. Les analystes attribuent une répression qui a rapporté plus de 2 500 militants entre 2000 et 2021, y compris la mort de plusieurs dirigeants clés de l’action policière.

___

Karmini a rapporté de Jakarta, en Indonésie.

Trisnadi et Niniek Karmini, The Associated Press