Un bombardier furtif fait ses débuts au Pentagone

WASHINGTON –

Le plus récent bombardier furtif nucléaire américain a fait ses débuts vendredi après des années de développement secret et dans le cadre de la réponse du Pentagone aux inquiétudes croissantes concernant un futur conflit avec la Chine.

Le B-21 Raider est le premier nouvel avion bombardier américain depuis plus de 30 ans. Presque tous les aspects du programme sont classifiés.

Alors que le soir tombait sur l’usine 42 de l’Air Force à Palmdale, le public a eu son premier aperçu du Raider lors d’une cérémonie étroitement contrôlée. Cela a commencé par un survol des trois bombardiers encore en service : le B-52 Stratofortress, le B-1 Lancer et le B-2 Spirit. Puis les portes du hangar s’ouvrirent lentement et le B-21 fut partiellement remorqué hors du bâtiment.

“Ce n’est pas juste un autre avion”, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin. “C’est l’incarnation de la détermination de l’Amérique à défendre la république que nous aimons tous.”

Le B-21 fait partie des efforts du Pentagone pour moderniser les trois jambes de sa triade nucléaire, qui comprend des missiles balistiques nucléaires lancés en silo et des ogives lancées par des sous-marins, alors qu’il passe des campagnes de contre-terrorisme des dernières décennies à la modernisation militaire rapide de la Chine. .

La Chine est sur la bonne voie pour avoir 1 500 armes nucléaires d’ici 2035, et ses gains dans l’hypersonique, la cyberguerre et les capacités spatiales présentent “le défi le plus important et le plus systémique pour la sécurité nationale des États-Unis et le système international libre et ouvert”, a déclaré le Pentagone cette semaine dans son rapport annuel sur la Chine.

“Nous avions besoin d’un nouveau bombardier pour le 21e siècle qui nous permettrait de faire face à des menaces beaucoup plus compliquées, comme les menaces auxquelles nous craignons de devoir un jour faire face de la part de la Chine, de la Russie”, a déclaré Deborah Lee James, la secrétaire de l’armée de l’air lorsque le Le contrat Raider a été annoncé en 2015.

Bien que le Raider puisse ressembler au B-2, une fois à l’intérieur, les similitudes s’arrêtent, a déclaré Kathy Warden, directrice générale de Northrop Grumman Corp., qui construit le bombardier.

“La façon dont il fonctionne en interne est extrêmement avancée par rapport au B-2, car la technologie a tellement évolué en termes de capacité de calcul que nous pouvons désormais intégrer le logiciel du B-21”, a déclaré Warden.

D’autres changements incluent des matériaux avancés utilisés dans les revêtements pour rendre le bombardier plus difficile à détecter, a déclaré Austin.

“Cinquante ans de progrès dans la technologie à faible observabilité ont été consacrés à cet avion”, a déclaré Austin. “Même les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués auront du mal à détecter un B-21 dans le ciel.”

D’autres avancées incluent probablement de nouvelles façons de contrôler les émissions électroniques, afin que le bombardier puisse usurper les radars de l’adversaire et se déguiser en un autre objet, et l’utilisation de nouvelles technologies de propulsion, ont déclaré plusieurs analystes de la défense.

“C’est une observabilité incroyablement faible”, a déclaré Warden. “Vous l’entendrez, mais vous ne le verrez vraiment pas.”

Six Raiders sont en production. L’armée de l’air prévoit d’en construire 100 qui peuvent déployer des armes nucléaires ou des bombes conventionnelles et qui peuvent être utilisées avec ou sans équipage humain. L’armée de l’air et Northrop soulignent également le développement relativement rapide du Raider : le bombardier est passé de l’attribution du contrat à ses débuts en sept ans. D’autres programmes de nouveaux chasseurs et navires ont pris des décennies.

Le coût des bombardiers est inconnu. L’Armée de l’Air avait précédemment fixé le prix à un coût moyen de 550 millions de dollars chacun en dollars de 2010 – environ 753 millions de dollars aujourd’hui – mais on ne sait pas combien est réellement dépensé. Le total dépendra du nombre de bombardiers achetés par le Pentagone.

“Nous allons bientôt piloter cet avion, le tester, puis le mettre en production. Et nous allons construire la force de bombardement en nombre adapté à l’environnement stratégique à venir”, a déclaré Austin.

Le coût non divulgué inquiète les chiens de garde du gouvernement.

“Cela pourrait être un grand défi pour nous de faire notre analyse normale d’un programme majeur comme celui-ci”, a déclaré Dan Grazier, chercheur principal en politique de défense au Project on Government Oversight. “Il est facile de dire que le B-21 est toujours dans les délais avant qu’il ne vole réellement. Parce que ce n’est que lorsque l’un de ces programmes entre dans la phase de test réelle que de vrais problèmes sont découverts.” C’est là, dit-il, que les horaires commencent à glisser et que les coûts augmentent.

Le B-2 devait également être une flotte de plus de 100 avions, mais l’armée de l’air n’en a construit que 21, en raison de dépassements de coûts et d’un environnement de sécurité modifié après la chute de l’Union soviétique. Moins que cela sont prêts à voler un jour donné en raison des besoins de maintenance importants du bombardier vieillissant.

Le B-21 Raider, qui tire son nom du raid Doolittle de 1942 sur Tokyo, sera légèrement plus petit que le B-2 pour augmenter sa portée, a déclaré Warden. Il n’effectuera son premier vol qu’en 2023. Cependant, Warden a déclaré que Northrop Grumman avait utilisé l’informatique de pointe pour tester les performances du bombardier à l’aide d’un jumeau numérique, une réplique virtuelle de celui dévoilé vendredi.

La base aérienne d’Ellsworth dans le Dakota du Sud abritera le premier programme d’entraînement et le premier escadron du bombardier, bien que les bombardiers devraient également être stationnés dans des bases au Texas et au Missouri.

Le sénateur américain Mike Rounds, un républicain du Dakota du Sud, a dirigé la candidature de l’État pour accueillir le programme de bombardiers. Dans un communiqué, il l’a qualifié de “système d’arme le plus avancé jamais développé par notre pays pour nous défendre et défendre nos alliés”.

Northrop Grumman a également intégré les leçons de maintenance tirées du B-2, a déclaré Warden.

En octobre 2001, les pilotes de B-2 ont établi un record en volant 44 heures d’affilée pour larguer les premières bombes en Afghanistan après les attentats du 11 septembre. Le B-2 effectue souvent de longues missions aller-retour car il existe peu de hangars dans le monde pouvant accueillir son envergure, ce qui limite les endroits où il peut atterrir pour la maintenance. Les hangars doivent également être climatisés car les fenêtres du Spirit ne s’ouvrent pas et les climats chauds peuvent cuire l’électronique du cockpit.

Le nouveau Raider disposera également de nouveaux hangars pour s’adapter à sa taille et à sa complexité, a déclaré Warden.

Cependant, avec la portée étendue du Raider, “il n’aura pas besoin d’être basé sur le théâtre”, a déclaré Austin. “Il n’aura pas besoin de soutien logistique pour tenir une cible en danger.”

Une dernière différence notable était dans le début lui-même. Alors que les deux sont devenus publics à Palmdale, le B-2 a été lancé à l’extérieur en 1988 au milieu d’une grande fanfare publique. Compte tenu des progrès des satellites de surveillance et des caméras, le Raider n’a été que partiellement exposé, gardant ses systèmes de propulsion et ses capteurs sensibles sous le hangar et à l’abri des regards aériens.

“La magie de la plate-forme”, a déclaré Warden, “est ce que vous ne voyez pas.”