Un bombardement russe vise le cœur de la ville de Kherson

La ville du sud et sa région environnante ont fait l’objet d’attaques fréquentes depuis le retrait russe. Le gouverneur régional Yaroslav Yanushevych a déclaré dimanche que la Russie avait mené 54 attaques avec des tirs de roquettes, de mortiers et de chars au cours de la veille, tuant trois personnes et en blessant six.