Un bombardement russe tue un médecin américain bénévole en Ukraine

Bonjour,

Un médecin américain a été tué alors qu’il travaillait en première ligne en Ukraine, quelques semaines seulement après son arrivée dans le pays.

Pete Reed, 34 ans, a été tué jeudi alors qu’il aidait à évacuer des civils lorsque son véhicule aurait été touché par un missile à Bakhmut, la ville orientale qui est devenue un foyer de combats acharnés.

L’atelier de réparation ukrainien: où les chars russes vont changer de camp Lire la suite

Selon le Kyiv Indépendant, le bombardement a blessé environ cinq personnes. Ces dernières semaines, Bakhmut et la ville voisine de Soledar ont fait l’objet d’intenses bombardements et d’attaques au sol par les troupes russes et les mercenaires wagnériens.

Reed avait rejoint Global Outreach Doctors en janvier en tant que directeur national ukrainien de l’organisation humanitaire bénévole à but non lucratif, selon Le PDG de GoDoc, Andrew Lustig, qui a détaillé les expériences de Reed dans un message de bienvenue le mois dernier. Reed est arrivé en Ukraine la deuxième semaine de janvier.

Reed, de Bordentown, New Jersey, était un ancien carabinier du US Marine Corps qui avait effectué deux missions à Helmand, en Afghanistan. Après avoir quitté le service, Reed a travaillé comme moniteur de ski dans le Wyoming.

Il a ensuite travaillé avec l’organisation d’intervention en cas de catastrophe Team Rubicon après que l’ouragan Sandy a frappé son État d’origine en 2012.

Fin 2015, au plus fort de la « guerre mondiale contre le terrorisme » contre l’État islamique (EI), Reed a commencé des opérations de formation médicale dans le nord de l’Irak.

Sa formation l’a amené à diriger des équipes médicales avec les forces peshmergas kurdes, ainsi qu’à travailler aux côtés des forces spéciales irakiennes lors de la bataille de Mossoul qui cherchaient à reprendre la ville irakienne à l’EI.

Pete Reed, un médecin bénévole, a été tué hier par un bombardement à Bakhmut, en Ukraine, alors qu’il tentait d’évacuer des civils. L’une des personnes les plus désintéressées que j’ai jamais rencontrées. Repose en paix mon frère. pic.twitter.com/sjcvDrG2SI – Cengiz (@CengizYar) 3 février 2023

Pendant son séjour en tant que médecin en Irak, Reed a traité plus de 10 000 patients à divers points de stabilisation des traumatismes. Les patients de Reed allaient des personnes âgées aux enfants aussi jeunes que cinq ans.

Reed a finalement cofondé et a occupé le poste de président de Global Response Management (GRM), une ONG médicale internationale dirigée par des vétérans qui fournit des soins d’urgence à diverses lignes de front. Avec GRM, Reed a participé à des opérations d’urgence en Irak, au Yémen, en Syrie et en Pologne.

Selon Lustig, Reed considérait la fondation de GRM comme « la réalisation la plus fière de sa vie ».

Vendredi, GRM a écrit que « Pete était le fondement de GRM » dans un deuil Publier sur Twitter.

“C’était un bon type de fou”, a déclaré son frère Chandler Reed à Fox News. “Il s’est mis en danger de manière désintéressée tout le temps pour aider les autres.”

Dans une déclaration au Guardian, GoDocs a déclaré : « L’équipe de GoDocs est dévastée par cette nouvelle, tout comme nos partenaires d’aide humanitaire en Ukraine et dans le monde. Pete était un phare du travail humanitaire – un visionnaire incroyable, un leader, un fournisseur de soins compatissant et une inspiration pour nous tous. Il a consacré sa vie de manière désintéressée au service des autres, en particulier ceux touchés par les catastrophes et la guerre. Pete a accompli plus en 33 ans que la plupart d’entre nous dans toute notre vie. Il laisse derrière lui un héritage incroyable. »

« La mort de Pete souligne la dévastation que la guerre a sur les civils innocents et souligne l’importance de l’aide humanitaire et médicale pour les communautés touchées. GoDocs s’est engagé à mener à bien ce travail dans le monde entier en l’honneur de Pete », a-t-il ajouté.

La famille de Reed a demandé la confidentialité jusqu’à ce qu’ils publient des informations supplémentaires.

Au moins sept Américains – dont des combattants volontaires – sont morts en Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion le 24 février de l’année dernière.