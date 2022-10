Un bombardement meurtrier frappe Zaporizhzhia alors que l’Ukraine réagit pour signaler qu’elle était à l’origine de l’attentat à la voiture piégée à Moscou

Une frappe de roquette russe a détruit un immeuble de cinq étages dans la ville de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, tuant au moins trois personnes et laissant d’autres résidents piégés sous les décombres, ont annoncé jeudi le gouverneur régional et les services d’urgence.

Les pompiers se sont précipités dans les rues pour lutter contre les incendies après l’attaque de la nuit, et d’autres explosions ont été entendues jeudi matin dans ce que les responsables locaux ont qualifié de nouvelle frappe russe.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat sur la grève de la Russie.

Des images des conséquences de la frappe de missiles de jeudi, qui a eu lieu aux premières heures de la matinée, ont montré un trou béant jonché de gravats où un immeuble de cinq étages de couleur terre cuite se dressait à côté d’un magasin de vin.

Des journalistes de Reuters ont vu des pompiers amener un père et son fils sur une longue échelle et parler à un homme plus âgé toujours pris au piège sous les décombres et couvert de poussière.

Un pompier ukrainien est représenté au milieu des décombres d’un incendie après une frappe à Zaporizhzhia jeudi. (Marina Moiseyenko/AFP/Getty Images)

Eduard, un homme de 49 ans qui a survécu à l’attaque a déclaré : « Il faisait noir, vers cinq heures du matin. J’ai été réveillé par une forte explosion. La pièce s’est remplie de fumée et de poussière. est arrivé.”

Douze personnes ont été blessées, dont un enfant de trois ans, et cinq se trouvaient toujours sous les décombres, a déclaré Oleksandr Starukh, le gouverneur de la région de Zaporizhzia.

L’attaque est survenue juste un jour après que le président Vladimir Poutine a signé une loi visant à incorporer quatre régions partiellement occupées, qui représentent environ 18 % du territoire ukrainien, à la Russie.

La Russie a décidé d’annexer les quatre régions après avoir organisé ce qu’elle a appelé des votes référendaires qui ont été dénoncés par Kyiv et les gouvernements occidentaux comme illégaux et coercitifs.

Tué Dugina “jamais d’intérêt”: conseiller ukrainien

Mykhailo Podolyak, un conseiller présidentiel ukrainien, a déclaré jeudi à Reuters que Darya Dugina n’avait aucun intérêt pour Kyiv avant d’être tuée dans un attentat à la voiture piégée en août près de Moscou.

Les commentaires de Podolyak sont intervenus après qu’un rapport du New York Times a indiqué mercredi que les agences de renseignement américaines pensaient que des parties du gouvernement ukrainien avaient approuvé cette attaque.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement le rapport du Times.

CBC Front Burner sur l’attaque de Dugina, le 26 août :

Brûleur avant21:59L’impact d’une voiture piégée sur une Russie en guerre Samedi, une voiture piégée a tué la commentatrice russe pro-guerre Darya Dugina dans la banlieue de Moscou. Dugina était la fille du philosophe ultranationaliste Alexander Dugin, dont l’influence sur le président russe Vladimir Poutine est largement débattue, ce qui laisse supposer que la bombe était destinée à Dugin lui-même. Aujourd’hui, sur Front Burner, le correspondant du Guardian à Moscou, Andrew Roth, explique qui est Dugin, les théories concurrentes sur le responsable de l’attentat à la voiture piégée et l’impact que l’attaque pourrait avoir sur la manière dont la guerre en Ukraine est menée.

“Objectivement parlant, Dugina n’a vraiment jamais intéressé l’Ukraine”, a-t-il écrit sur WhatsApp en réponse à une demande de commentaire de Reuters.

“Avant le meurtre de Dugina, le peuple ukrainien et les représentants des autorités ukrainiennes n’étaient pas au courant de ses activités publiques et de son influence sur les programmes de propagande.

“À notre avis, le principal bénéficiaire du meurtre de Dugina était certains partisans radicaux russes de la guerre [in Ukraine]. Y compris une section de la [Russian] services spéciaux.”

Mais le Times a rapporté que certains responsables américains soupçonnaient que le père de Dugina, Alexander Dugin, un fervent partisan de ce que la Russie appelle son “opération militaire spéciale” en Ukraine, était la cible réelle de l’assassinat.

L’éminent commentateur russe Alexander Dugin, au centre, est vu lors d’une cérémonie le 23 août à Moscou en hommage à sa fille Daria Dugina. Le New York Times a rapporté mercredi des inquiétudes de la part de sources des services de renseignement américains selon lesquelles une entité ukrainienne était derrière l’attentat à la voiture piégée à Moscou qui a tué Dugina. (Kirill Kudryavtsev/Getty Images)

Certains amis de la famille ont déclaré aux médias à la suite du meurtre qu’ils pensaient que Dugin était la cible de l’attaque et que le couple devait voyager dans le même Toyota Land Cruiser qui était ciblé jusqu’à un changement de plan de dernière minute.

À Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les services de renseignement russes avaient toujours soutenu que l’Ukraine était à l’origine du meurtre de Dugina en août, il était donc “positif” que les États-Unis semblent partager cette évaluation.

Les États-Unis n’ont pas participé à l’attaque contre Dugina et n’en étaient pas conscients à l’avance, a rapporté le Times. Les responsables américains ont réprimandé les responsables ukrainiens pour l’assassinat, a déclaré le Times.

Des généraux russes et un ministre critiqués pour les gains de l’Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré mercredi dans un discours prononcé tard dans la nuit que son armée avait repris d’autres colonies dans la région méridionale de Kherson.

Passant de l’ukrainien au russe, Zelenskyy s’est adressé aux forces pro-Moscou, leur disant qu’elles avaient déjà perdu.

“Les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent. Et de plus en plus de citoyens russes se rendent compte qu’ils doivent mourir simplement parce qu’une personne ne veut pas mettre fin à la guerre”, a-t-il déclaré, faisant référence à Poutine.

Kirill Stremousov, chef adjoint de l’administration de Kherson soutenue par la Russie, est photographié dans son bureau le 20 juillet, avec un portrait du président russe Vladimir Poutine sur le mur derrière lui. Stremousov a adressé jeudi une rare réprimande publique aux dirigeants militaires russes. (AFP/Getty Images)

Des images diffusées par l’armée ukrainienne à Kherson montraient un véhicule de combat d’infanterie russe avec un morceau de tissu blanc enroulé autour de son canon se rendant aux troupes ukrainiennes et son équipage russe de trois hommes tombant à genoux alors qu’un groupe de soldats ukrainiens les couvrait de leur des fusils.

L’armée ukrainienne dans le sud a déclaré que ses forces avaient tué au moins 58 combattants russes et détruit neuf chars, 17 véhicules blindés et quatre obusiers.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement les informations.

Kirill Stremousov, un responsable installé par la Russie à Kherson, a déclaré que l’avancée de l’Ukraine dans la région avait été stoppée.

“La situation est sous contrôle, il n’y a pas d’avancée des forces armées ukrainiennes et nos militaires travaillent”, a-t-il déclaré sur l’application de messagerie Telegram.

Mais un responsable installé par la Russie en Ukraine a méprisé les généraux de Moscou jeudi et a suggéré que son ministre de la Défense devrait se suicider en raison des échecs du conflit ukrainien.

Dans un message vidéo de quatre minutes, Kirill Stremousov, le chef adjoint installé par la Russie de la région annexée de Kherson, a publiquement réprimandé les “généraux et ministres” à Moscou pour ne pas avoir compris les problèmes sur le front.

“En effet, beaucoup disent : s’ils étaient un ministre de la Défense qui avait autorisé un tel état de fait, ils auraient pu, en tant qu’officiers, se tirer une balle”, a déclaré Stremousov. “Mais vous savez que le mot ‘officier’ est un mot incompréhensible pour beaucoup.”

Cela fait suite aux critiques adressées plus tôt cette semaine au ministère de la Défense par un animateur de télévision d’État loyaliste.

“S’il vous plaît, expliquez-moi quelle est l’idée géniale de l’état-major maintenant?” Vladimir Solovyov, l’un des animateurs de talk-shows russes les plus en vue, a déclaré sur sa chaîne de diffusion en direct.