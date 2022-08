Un bombardement menace la centrale nucléaire ukrainienne et l’ONU plaide pour l’accès

“Pendant des années, absolument personne ne pouvait imaginer que l’Europe pourrait être menacée d’une nouvelle catastrophe dans une centrale nucléaire non pas parce que quelqu’un violerait certaines normes de sécurité, mais parce qu’un État utiliserait délibérément une centrale nucléaire à des fins terroristes”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. jeudi, lors d’une réunion des ministres de la défense d’Europe du Nord.

“C’est ce que la Russie fait maintenant”, a-t-il déclaré. “Et si les autorités soviétiques ont tenté de dissimuler la catastrophe de Tchernobyl et toutes ses conséquences, les autorités russes sont beaucoup plus cyniques et dangereuses – elles-mêmes font tout pour maximiser le risque d’une catastrophe nucléaire et mentent au monde entier que quelqu’un d’autre est prétendument à blâmer.

Les responsables ukrainiens ont accusé les forces russes d’avoir soumis le personnel de l’usine à de durs interrogatoires, voire à la torture, et d’avoir détenu certains d’entre eux sur le site contre leur gré.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, s’est dit jeudi “gravement préoccupé” par l’intensification des hostilités dans et autour du complexe nucléaire de Zaporizhzhia.