Un Bolivien ivre, enterré après avoir été cru mort, survit miraculeusement

La toxicomanie est dangereuse pour notre bien-être. Non seulement l’intoxication pose plusieurs risques pour la santé, mais s’avère également mortelle dans certains cas. Un tel incident qui a montré qu’un homme ivre s’en sortait à peine vivant après avoir été cru mort et enterré vivant vous fera réfléchir à deux fois avant d’avaler une bouteille d’alcool.

C’est l’histoire d’un résident bolivien Victor Hugo Mica Álvarez. À l’invitation de son ami, Victor assiste à la célèbre fête de la Pachamama, célébrée par un groupe de tribus appelé Toba. La tribu Toba réside à travers la Bolivie, l’Argentine et le Paraguay.

Tout en profitant des festivités, Victor et son ami ont fait une virée alcoolique, s’enivrant au-delà de leurs sens. Cependant, les choses ont rapidement mal tourné, après que Victor ait décidé de faire une courte sieste et qu’il se soit évanoui. La tribu Toba, pensant que Victor était mort, l’a mis dans un cercueil et l’a enterré vivant.

Heureusement, Victor s’est réveillé après avoir ressenti l’envie d’uriner. À sa grande surprise, il a vu qu’il était enfermé dans un cercueil, sous terre. Avec beaucoup d’efforts, il réussit à briser le verre et à ramper jusqu’en dessous. Peu de temps après, il a pris l’aide d’une personne à proximité et s’est précipité au poste de police le plus proche.

Victor a été surpris de découvrir qu’il était enterré à 80 km de l’endroit où il célébrait le festival. Il était couvert de boue et de ciment lorsqu’il s’est libéré.

Parlant à un Daily Mirror, Victor a avoué que tout ce dont il se souvenait de cette nuit fatidique était qu’il pensait qu’il était sur son lit et “ne pouvait plus bouger”.

« Nous sommes allés danser, je suis le guide et je ne m’en souviens plus. La seule chose dont je me souviens, c’est que je pensais que j’étais dans mon lit et que je me suis levé pour aller pisser, et je ne pouvais plus bouger », a déclaré Victor.

Certains rapports affirment que certains membres de la tribu Toba l’ont enterré exprès en sacrifice à Pachamama ou à la Terre Mère. Cependant, lorsqu’il a avoué l’incident choquant à la police, cette dernière l’a balayé en pensant qu’il s’agissait d’une histoire fabriquée par un homme ivre.

