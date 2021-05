Un Boeing 787 néo-zélandais avec à bord des enfants spécialement handicapés dessine un kiwi dans le ciel

Le geste réconfortant d’Air New Zealand attire l’attention en ligne. Son geste aimable d’emmener des enfants spécialement handicapés sur un vol à travers le pays a gagné les cœurs. Un vol Boeing 787-9 Dreamliner a fait voler 50 enfants atteints d’une maladie en phase terminale et a attiré l’oiseau national du pays, Kiwi, dans le ciel le long de sa trajectoire de vol. Le vol de samedi a été piloté par le pilote en chef d’Air NZ, le capitaine David Morgan, selon un rapport publié dans Newshub. Il a décollé de Christchurch vers la côte ouest et est retourné au même aéroport après avoir traversé Taranaki avec quelques virages supplémentaires en cours de route. Le vol faisait partie d’une initiative caritative Koru Care qui organise des expériences spéciales pour les enfants souffrant de handicaps et de maladies.

Le pseudo Twitter officiel Flighttrader24 a partagé l’image de la trajectoire de vol de l’avion. Étonnamment, il décrivait parfaitement la forme du kiwi.

Après le vol, Air New Zealand a tweeté son expérience: «Je viens de rentrer et je bourdonne toujours! Quel vol inoubliable. Visage souriant aux yeux en forme de cœur ».

Greg Foran, PDG d’Air NZ, qui a rejoint le vol, a révélé que le vol était «édifiant» car ces enfants sont généralement empêchés de voyager au large en raison de leurs conditions médicales ou de leur situation familiale. «Le vol d’aujourd’hui est un vrai cœur chaud», a-t-il ajouté avant de dire qu’ils voulaient qu’ils éprouvent l’excitation de voler et que leurs équipes ont tout mis en œuvre pour créer une expérience magique pour «Little Heroes».

Avant le décollage, les enfants ont également profité d’une soirée à thème de super-héros à l’aéroport. Ils se sont fait peindre le visage, ont posé pour des portraits de super-héros et ont dansé dans une discothèque silencieuse. La fête sur le terrain était une surprise planifiée par le projet Drax, le groupe pop de NZ qui a également rejoint les enfants sur le vol. Les internautes louent l’initiative et inondent le poste de réactions positives.

