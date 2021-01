Le 737 Max de Boeing sera autorisé à reprendre ses vols en Europe la semaine prochaine, a déclaré le chef de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).

L’avion était à l’étude depuis près de deux ans à la suite de deux accidents mortels qui ont vu les avions échouer dans le monde entier.

Mais Patrick Ky, directeur exécutif de l’AESA, a déclaré mardi aux journalistes que l’avion recevrait l’autorisation finale de voler tant qu’il répondrait aux conditions de l’agence.

« Il sera autorisé à voler à nouveau à partir de la semaine prochaine », a déclaré Ky lors d’un événement en ligne organisé par l’Aviation Press Club en Allemagne.

Le 737 Max a été immobilisé au printemps dernier après les accidents mortels d’un vol de Lion Air en Indonésie en octobre 2018, et d’un vol d’Ethiopian Airlines en mars 2019, qui a tué un total de 346 personnes.

Les enquêteurs ont découvert que les accidents ont été causés par un système informatique défectueux qui a forcé le nez de l’avion vers le bas en vol et ne pouvait pas être annulé par les pilotes.

En novembre, l’AESA a publié un projet de consigne de navigabilité, qui avait mandaté Boeing pour recertifier le système de contrôle de vol de l’avion, connu sous le nom de MCAS, qui ne faisait pas partie des modèles 737 précédents.

Ky a déclaré aux journalistes que l’examen de l’avion par le chien de garde « a commencé avec le MCAS mais est allé bien au-delà », y compris tous les aspects de conception qui pourraient influencer la façon dont les commandes de vol sont actionnées.

« Nous avons atteint le stade où nos quatre conditions préalables ont été remplies », a-t-il déclaré, ajoutant que « tous les facteurs ayant contribué aux accidents ont été traités ».

« Nous avons obtenu une transparence totale de la part de la FAA et de Boeing. »

L’AESA a également étudié les facteurs humains, ce qui a conduit à de nouvelles exigences de formation des pilotes pour s’assurer qu’ils connaissent tous les aspects du système de commande de vol de l’avion et « réagiront de manière appropriée aux scénarios de défaillance typiques ».

La proposition de directive a été ouverte aux commentaires du public, qui ont maintenant été ajoutés à la révision finale, a ajouté Ky.

« Nous prévoyons de le publier la semaine prochaine, ce qui signifie que le Max sera autorisé à voler à nouveau en Europe de notre point de vue », a-t-il déclaré.

Les compagnies aériennes devront toujours s’assurer que leurs pilotes ont reçu la formation nécessaire pour piloter l’avion, et que la maintenance et les modifications nécessaires ont été effectuées après le long échouement. Certains États membres de l’UE devront également lever leurs propres avis de mise à la terre.

Le mois dernier, les autorités aéronautiques des États-Unis et du Brésil ont tous deux approuvé les modifications apportées par Boeing au système de contrôle de vol automatisé et autorisé le vol du 737 Max. Transports Canada a déclaré plus tôt cette semaine qu’il avait été autorisé à recommencer à voler mercredi.

Les dirigeants des compagnies aériennes, y compris le président d’Emirates Tim Clark, ont crédité la «ligne très dure» de l’AESA pour avoir aidé à restaurer la confiance du public dans l’avion.