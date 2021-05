Un bodybuilder kazakh en trio avec des poupées sexuelles veut maintenant ajouter un homme à la relation

Après avoir été dans un trio avec deux poupées sexuelles, le bodybuilder kazakh Yurii Tolochko veut maintenant introduire une poupée masculine dans le mix. Tolochko, qui est connu pour avoir des relations intimes avec ses poupées sexuelles, est devenu connu dans le monde entier en 2020 après avoir annoncé qu’il « sortait » avec une poupée sexuelle nommée ‘Margo’ qu’il a épousée plus tard et a finalement divorcé. Tolochko, qui a tellement a eu jusqu’ici des relations avec plusieurs poupées sexuelles féminines et asexuées, n’a jamais eu de relation avec une poupée masculine et a récemment exprimé le souhait de le faire.

S’exprimant dans une émission intitulée « The Dating Show » sur FUBAR Radio, Tolochko a déclaré qu’il souhaitait avoir un autre mariage. « Je veux avoir une poupée mâle dans le futur et je veux faire un mariage d’une poupée mâle et de Luna et en même temps, je veux faire la cérémonie de la vie et de la liberté avec moi. C’est similaire à un mariage, mais pas à un mariage », a déclaré le Times Now en citant Tolochko.

La vie amoureuse torride de Tolochko fait désormais l’actualité à chaque nouveau tournant. Tout d’abord, il a épousé Margo en novembre 2020 après avoir fréquenté la poupée pendant huit mois. En mars 2021, cependant, Tolochko a annoncé que le « mariage » était terminé, à la grande curiosité et perplexité de ses fans.

Tolochko a révélé plus tard qu’il avait eu des problèmes avec Margo parce qu’il voulait expérimenter avec d’autres poupées. Et quand Margo s’est cassée et a été envoyée au magasin pour réparation, Tolochko a admis l’avoir trompée avec d’autres poupées. Peu de temps après le divorce, Tolochko a présenté deux nouvelles poupées sexuelles – Lola et Luna – en tant que ses «épouses étranges». L’une des poupées avait la tête d’une femme et le corps d’un poulet. Tolochko lui-même a admis que la poupée s’identifiait comme un « poulet massif ».

Les photos du mariage de Tolchko en 2020 ont fait sensation sur les réseaux sociaux. Les millions d’abonnés du compte Instagram de Tolochoko attendront des photos du prochain « mariage »/union de l’homme et des trois poupées.

Tolochko a récemment été critiqué par certains qui ont souligné que sa dernière poupée sexuelle/femme, Luna, avait l’air mineure. Tolochko, cependant, a défendu la relation sur son compte Instagram et a déclaré que Luna n’était pas mineure.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici