Un bodybuilder et un combattant de MMA avec “les plus gros biceps du monde” partagent des photos horribles après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital

UN BODYBUILDER qui injecte de l’huile dans ses bras pour faire de son biceps un 25 pouces époustouflant a été transporté d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale.

Le combattant MMA Szymon Komandos a partagé des images horribles de l’hôpital montrant une ligne de points de suture sur le haut de son bras après une opération.

Le culturiste Szymon Komandos est à l’hôpital Crédit : Instagram

Le combattant MMA a des points de suture sur son bras Crédit : Instagram

Un autre cliché publié sur son histoire Instagram montre l’homme fort allongé dans un lit d’hôpital avec son bras droit bandé.

Dans la légende, il a dit qu’elle avait été prise après le premier tour de chirurgie.

Il a également partagé une série de clips, révélant son calvaire en remerciant ses fans pour leur soutien.

Le muscleman s’était injecté de l’huile de Synthol pour créer des muscles caricaturaux et saillants, qui mesurent 25 pouces et a déjà été surnommé le “roi polonais du Synthol”.

L’huile de Synthol est utilisée par les bodybuilders et injectée profondément dans le muscle.

Il agit comme un implant temporaire et provoque la déformation et l’explosion des muscles à des tailles non naturelles, avec des effets d’élargissement immédiats.

Les utilisateurs ont été avertis que cela peut entraîner des problèmes ou même potentiellement la mort.

Komandos a déjà expliqué comment il utilise le Synthol et d’autres drogues.

Il a déclaré à Gazeta: “Je prends de la testostérone, la dose est de 100 mg tous les deux jours, du masteron 400 mg par semaine, de l’oxa 5 mg par jour, je vais ajouter une hormone à cela.

“C’est mon cycle actuel. Il y en a beaucoup, donc je ne me souviens pas de tout.”

Malgré une intervention chirurgicale sur son biceps anormalement grand, Komandos dit qu’il envisage de se battre à nouveau.

Il a déclaré: “Mais ne considérez même pas que je deviens mou ou que je perds espoir.

“Souviens-toi aussi que je promets officiellement que je vais me battre. Je vais faire un gâchis, tu verras.”

Cela survient après qu’un bodybuilder russe surnommé “Popeye” a subi une intervention chirurgicale vitale pour enlever la chair en décomposition de ses bras après leur avoir injecté de l’huile.

Kirill Tereshin, 24 ans, a fait face à son deuxième cycle de chirurgie pour nettoyer ses triceps obstrués, en enlevant le muscle mort et en drainant ses bras de l’excès de liquide causé par le Synthol.

Les médecins ont averti Tereshin qu’il risquait de perdre l’usage de ses bras après s’être injecté de l’huile Synthol pour créer ses muscles massifs.

L’ancien soldat a admis que ses problèmes de santé étaient “dus à ma propre stupidité” après avoir commencé à gonfler ses bras à 20 ans.

Les tubes ont drainé une accumulation de liquide des bras de Tereshin après que les médecins ont retiré des masses de muscles morts qui ont été empoisonnés par sa méthode de gonflement de contrebande.

Il devait faire face à d’autres opérations pour extraire la substance et le muscle mort qui se sont formés au cours de sa quête pour obtenir des biceps ressemblant à des ballons de plage.

Il a dit qu’il était “très chanceux” qu’il y ait des médecins prêts à le soigner, après que le chirurgien Dmitry Melnikov ait dit à Tereshin qu’il pouvait mourir si ses bras n’étaient pas opérés.