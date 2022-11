Un bodybuilder enfant qui a remporté un prix pour son physique à l’adolescence est méconnaissable huit ans plus tard

Un bodybuilder ENFANT qui a commencé la compétition à 16 ans est méconnaissable de nos jours.

Martin Miller a commencé à soulever des poids, à s’entraîner et à suivre un régime alors qu’il n’avait que 12 ans.

Martin Miller a commencé à participer à des compétitions de musculation alors qu’il n’avait que 16 ans Crédit : Martin Miller

Martin a commencé à s’entraîner à l’âge de 12 ans Crédit : Martin Miller

En 2018, il a remporté le titre général du NPC Men’s Physique Crédit : Martin Miller

Il a ensuite commencé la compétition à l’âge de 16 ans et a pratiqué le sport jusqu’à l’âge de 20 ans.

En 2018, il a remporté le titre général du NPC Men’s Physique et s’est qualifié pour les championnats nationaux, mais a cessé de concourir après cela.

Martin a déclaré qu’il avait du mal à trouver “un bonheur durable et un équilibre de vie” alors qu’il participait à des compétitions de musculation.

Écrivant sur son site Web, il a déclaré: «J’ai réalisé que j’étais incapable de trouver un équilibre sain entre la musculation et ma vie réelle.

“J’en avais marre de programmer mon bonheur à la date de mon prochain spectacle.”

Martin travaille maintenant comme entraîneur personnel et coach en ligne, dédié à aider les autres à atteindre leurs objectifs de fitness.

Il a déclaré: «Mon objectif avec Martin Miller Physique est d’apporter ce que j’ai appris à la dure aux autres et de les guider vers une vie holistiquement heureuse.

“Je crée ce site Web pour aider les gens à devenir plus en forme, plus forts, en meilleure santé et plus heureux.

“Mon objectif est d’aider tous ceux qui sont coincés dans un état d’esprit similaire à celui que j’ai été pendant si longtemps.

“Avec 11 ans d’expérience dans ce style de vie, j’ai beaucoup appris de mes succès et encore plus de mes échecs.”

Bien que Martin soit toujours en pleine forme physique, il a l’air remarquablement différent de son adolescence à pomper du fer.

Il a une armée de fans qui peuvent attester de sa stratégie.

Manlio Muniz a déclaré : « J’avais perdu de la masse musculaire, mais une fois que j’ai commencé à m’entraîner avec le programme de Martin et que j’ai commencé à utiliser une bonne nutrition, j’ai vu les résultats mec !

«L’épopée de la graisse corporelle et le poids ont diminué tout en augmentant la masse musculaire.

« Le programme de Martin est incroyable, mon frère ! »

Martin reste en pleine forme physique mais a l’air très différent maintenant Crédit : Martin Miller