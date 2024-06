Un bodybuilder d’élite dit qu’il n’utilise pas de boissons protéinées pour développer ses muscles. Voici ce qu’il mange à la place.

Un bodybuilder d’élite a déclaré qu’il se concentrait sur la consommation d’aliments complets plutôt que sur des boissons protéinées pour développer ses muscles.

Son alimentation comprend beaucoup de poulet et de steak, des glucides comme le riz et les fruits et des graisses saines comme l’avocat.

Il utilise des suppléments comme la vitamine D et les oméga-3 qui peuvent aider à réduire l’inflammation et à améliorer la santé cardiaque.

Le bodybuilder professionnel Nick Walker ne compte pas sur les boissons protéinées pour développer ses muscles. Au lieu de cela, il mange des aliments entiers comme du poulet et du steak pour sculpter son physique primé pour la plus grande scène de musculation.

Walker s’est récemment qualifié pour Mr. Olympia, le concours le plus prestigieux de bodybuilding, après avoir remporté une victoire au New York Pro dans la division Men’s Open, qui regroupe certains des athlètes les plus massifs et musclés du sport. Faire le plein pour réussir implique une routine rigoureuse de nutrition et de supplémentation, a déclaré Walker à Business Insider dans une interview dans le cadre de son partenariat avec la marque de boissons énergisantes. Celsius.

D’une part, cela implique beaucoup de protéines. Les experts disent que quantité optimale de protéines pour développer et entretenir les muscles est d’au moins 0,7 gramme par livre de poids corporel par jour. La volonté d’obtenir suffisamment de nutriments a contribué à rendre le marché de la nutrition sportive d’une valeur de plus de 43 millions de dollars, dont une part majoritaire est constituée de suppléments protéiques qui offrent une alternative pratique au fait de manger du poulet ou d’avaler des blancs d’œufs.

Mais vous ne trouverez pas de poudres, de barres ou de shakes dans le plan alimentaire de Walker, bien qu’il ait besoin d’une énorme quantité de protéines pour son physique de plus de 260 livres.

« Je n’aime pas tout ce qui contient des arômes artificiels ou tous ces conservateurs et quoi que ce soit de cette nature. Je ne pense pas que ce soit bon pour vous. Je ne pense pas que ce soit bon pour votre intestin », a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, il opte pour un repas composé d’aliments complets chaque fois que cela est possible (en dehors d’une crise de collation d’urgence après l’entraînement), démontrant qu’il est possible d’obtenir beaucoup de protéines avec des ingrédients que vous trouverez dans n’importe quelle cuisine ou épicerie.

Ses sources de protéines préférées comprennent le steak et le poulet

Walker a déclaré que son régime est ennuyeux, voire stéréotypé pour un bodybuilder, avec beaucoup de poulet ou steak et du riz.

« Nous sommes normaux à ce sujet », a-t-il déclaré. « Je garde ça très fade, très simple. »

Walker a déjà partagé sur sa chaîne YouTube que sa journée typique de repas comprend également graisses saines comme l’avocat et l’huile d’olive. Il obtient également beaucoup de glucides pour alimenter son entraînement avec des fruits comme les myrtilles, les bananes et l’ananas, ainsi que tout ce riz.

Et lorsqu’il est temps de réduire la graisse corporelle avant la compétition, sa stratégie est encore plus simple.

« Sortez simplement de la nourriture. Ce que je mange en préparation est juste moins que ce que je mange hors saison. Je suis au régime toute l’année, je ne change pas », a-t-il déclaré.

La seule exception concerne les repas de triche – son lieu de prédilection pour ceux-ci est la Cheesecake Factory.

Il complète avec du pré-entraînement et des vitamines

Walker a déclaré qu’il utilisait des suppléments, notamment avant l’entraînement (sans caféine, puisqu’il l’obtient grâce aux degrés Celsius et au café), de la vitamine D, de la vitamine K, des aides digestives et les acides gras omega-3.

De nombreux ingrédients de sa pile de suppléments aident à améliorer la circulation sanguine, à réduire l’inflammation et à favoriser la santé du cœur, du foie et des reins.

C’est important parce que les bodybuilders courent le risque de problèmes de santé à long terme. Selon les experts, des athlètes de haut niveau sont morts jeunes d’une crise cardiaque, en partie à cause de l’utilisation de substances améliorant les performances. D’autres facteurs de risque dans le sport incluent le cyclisme en poids et une masse corporelle élevée, qui peuvent provoquer une hypertension artérielle, du cholestérol et un stress sur les organes.

Walker a déclaré que sa routine de nutrition et de suppléments aidait à soutenir sa santé globale, ainsi que des examens médicaux réguliers.

« Je suis juste très prudent. La santé avant tout. J’en fais toujours une priorité absolue, et je l’ai toujours fait », a déclaré Walker.

Lire l’article original sur Interne du milieu des affaires