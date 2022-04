Un bodybuilder « dangereux » tue un homme d’un seul coup de poing pour avoir accidentellement marché sur son pied

Lors d’un incident horrible, un bodybuilder aguerri a frappé à mort un père de 36 ans après avoir accidentellement marché sur son pied dans une boîte de nuit.

Le carrossier, Robert Owen Greenhalgh, et le père de deux enfants, Robert Smethurst étaient dans la même boîte de nuit à Bolton Town, en Angleterre, lorsque l’attaque a eu lieu. Smethurst, qui travaillait comme directeur d’entreprise pour une entreprise, était venu fêter son anniversaire à Luxe Lounge avec son cousin Aaron Bates, comme le rapporte Manchester Evening News.

Smethurst est arrivé au club vers 11h15 ce jour-là lorsqu’il a accidentellement marché sur le pied du bodybuilder de 31 ans. Au départ, cela ne s’est pas aggravé davantage et Smethurst s’est même excusé auprès de Greenhalgh.

Cependant, plus tard, le bodybuilder s’est levé d’un stand au club et a applaudi avant de frapper à la fois Smethurst et Bates. Étant un bodybuilder bien bâti, Greenhalgh a lancé un coup de poing mortel à Smethurst à cause duquel il a subi un traumatisme cérébral. Une heure plus tard, Smethurst a succombé à ses blessures.

Bates a également été durement touché mais a réussi à amortir sa chute et a subi des commotions cérébrales lors de l’attaque non prouvée. Cependant, dit-il, il ne se souvient pas avoir été attaqué. Apparemment, après avoir attaqué le duo, Greenhalgh a continué à fléchir ses muscles et a crié “Qui d’autre en veut?”

Au cours de l’interrogatoire de police, il a été révélé par le téléphone de Greenhalgh qu’il avait été impliqué dans des violences plus tôt. Il a travaillé comme agent de recouvrement et s’est vanté d’avoir une fois assommé trois personnes. De plus, Greenhalgh était un consommateur habituel de stéroïdes et prenait même de la cocaïne.

Même la nuit de l’incident, Greenhalgh avait sniffé de la cocaïne et consommé de l’alcool avant de frapper les deux hommes, selon le rapport.

Comme l’affaire a été portée devant un tribunal, Greenhalgh a été condamné à plus de 11 ans de prison et a été déclaré « dangereux » par le juge. Il a d’abord été accusé de meurtre, mais a reconnu plus tard l’homicide involontaire. Le juge Anthony Cross QC a également souligné comment “pas une seule personne, y compris le personnel de la porte, n’est intervenue” lors de l’attaque brutale.

