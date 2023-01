Un blogueur sud-coréen, lors de son voyage en Inde, apprécie le jus de canne à sucre.

L’Inde, avec son riche patrimoine et sa diversité, accueille les voyageurs du monde entier pour vivre une expérience unique. De l’exploration des nombreux joyaux cachés du pays à une retraite spirituelle, ces voyageurs visitent pour une myriade de raisons. Pourtant, un certain blogueur coréen ne semblait pas avoir les yeux rivés sur certains endroits glorieux que l’Inde a à offrir. Il n’a pas non plus cherché un hôtel de luxe comme premier arrêt. Le blogueur a documenté la première chose qu’il a faite dans le pays et c’est aussi inhabituel que possible. Après être descendu du vol, il a voyagé sur un deux-roues pour prendre un grand verre de jus de canne à sucre. Kim Jaehyeon semblait assez investi dans la boisson qu’il a avalée d’une seule gorgée. Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont afflué vers la section des commentaires pour lui souhaiter la bienvenue en Inde. Beaucoup avaient des recommandations alimentaires à lui faire essayer. D’autres lui ont laissé des suggestions d’endroits à visiter. Mais surtout, les utilisateurs d’Instagram étaient en colère contre la façon dont Kim Jaehyeon a fini tout le verre de jus de canne à sucre en quelques secondes. “Bro a bu du jus de canne à sucre comme si c’était de la bière”, a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur a commenté: “Sérieusement, la canne à sucre… Je pensais qu’il pourrait aller visiter des endroits célèbres.”

“Les Indiens déménagent en Corée et les Coréens déménagent en Inde, mais nous sommes littéralement heureux de vous voir”, lit-on dans un autre commentaire.

Pendant ce temps, un certain nombre de Sud-Coréens ont récemment fait de l’Inde leur destination de voyage. La sud-coréenne YouTuber Hyojeong Park n’a peut-être pas eu un début de voyage en douceur dans le pays après avoir été harcelée dans une rue de Mumbai, mais elle a soutenu qu’elle ne voulait pas qu’un mauvais incident gâche son voyage. La YouTubeuse qui a été harcelée par deux hommes à Mumbai lors de sa diffusion en direct a ensuite partagé une photo avec les garçons indiens qui l’ont aidée à échapper à la situation dangereuse. Elle a exprimé sa gratitude aux hommes qui sont venus à son secours. Partageant le cliché sur son Twitter, son message disait: “Déjeuner avec deux messieurs indiens qui m’ont aidé à publier la vidéo et m’ont sauvé dans la rue… Aditya et Atharva.” Vérifiez le ici:

Les accusés ont été arrêtés après que l’incident a suscité l’indignation sur Internet. Hyojeong a également exprimé qu’elle était heureuse et satisfaite que la police de Mumbai ait pris des mesures rapides contre eux. De plus, elle a ajouté à quel point elle était reconnaissante envers les personnes qui l’ont aidée et l’ont fait se sentir chez elle en Inde.

